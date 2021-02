vor 31 Min.

B300: Sattelzug verliert Treibstoff bei Schrobenhausen

Vermutlich wegen eines defekten Rohres verliert ein Sattelzug auf der B300 in Richtung Augsburg mehrere Hundert Liter Benzin. Das Erdreich wird ausgetauscht.

Ein Sattelzug hat am Montag gegen 16 Uhr mehrere Liter Benzin auf der B300 in Richtung Augsburg verloren. Das berichtet die Schrobenhausener Polizei. Nachdem der 56-jährige Fahrer dies bemerkte, fuhr er an der Abfahrt Schrobenhausen/Mühlried ab und parkte sein Fahrzeug in der Rudolf-Diesel-Straße. Bis die Feuerwehren Mühlried und Schrobenhausen vor Ort waren, gelangten laut Polizei mehrere Hundert Liter Treibstoff ins Erdreich neben der Fahrbahn.

Defektes Rohr vermutlich Auslöser

Infolgedessen mussten betroffene Straßenabschnitte gereinigt und das Erdreich ausgetauscht werden. Nach ersten Erkenntnissen trat der Treibstoff durch ein defektes Wasserablaufrohr aus. Diese Rohre verlaufen durch den Tank von Sattelzügen. Wie die Polizei berichtet, bestand die Gefahr, dass das defekte Rohr weiter aufreißt. Deswegen wurde der verbleibende Treibstoff noch vor Ort aus dem Tank des Fahrzeuges abgepumpt.

Außer den Feuerwehren waren auch die Wasserschutzpolizei und der Gefahrentrupp der Autobahnpolizei Hohenbrunn an dem Einsatz beteiligt. (AZ)

Lese Sie dazu auch:

Themen folgen