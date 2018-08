23.08.2018

B300: Sperre bei Aichach

Verkehr wird für zwei Wochen umgeleitet

Die B300 ist seit gestern Mittag auf einem Teilabschnitt gesperrt. Zwischen der Brücke über der Staatsstraße 2047 und der Ecknachbrücke wird der Straßenbelag erneuert. Der Verkehr aus Richtung Dasing in Richtung Ingolstadt wird durch die Baustelle geleitet. Wer in Richtung Dasing fährt, wird an der Anschlussstelle Aichach-Süd von der B300 auf die Münchener Straße geleitet und kann an der Tränkmühle wieder auf die Bundesstraße fahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. (AN)

