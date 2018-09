21.09.2018

B300: Zwischen Aichach und Dasing rollt es jetzt vierspurig

Straßenbau: Der fünf Kilometer lange Abschnitt der Bundesstraße ist jetzt fertig und freigegeben

Von Christian Lichtenstern

Der als Unfallschwerpunkt berüchtigte und weithin bekannte Gallenbacher Berg mit seiner S-Kurve ist schon seit eineinhalb Jahren begradigt und durchschnitten. Seit gestern ist der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 300 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle in Dasing und der Auffahrt in Aichach komplett für den Verkehr freigegeben. Rund 28 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Vier Jahre lang wurde an der rund fünf Kilometer langen Trasse gebaut.

Seit vielen Jahren investiert der Bund in die rund 50 Kilometer lange Verbindung der Autobahnen A8 und A9. Neben einer Reihe dreispuriger Abschnitte mit Überholstreifen bis zur Auffahrt in Langenbruck ist jetzt das am meisten belastete Teilstück autobahnähnlich ausgebaut. Auf dieser Strecke sind an Spitzentagen über 40000 und im Schnitt 26000 Fahrzeuge unterwegs, darunter überdurchschnittlich viele Lastwagen. Der Schnitt für Bundesstraßen liegt bei 10000 Fahrzeugen pro Tag. Die B300 zwischen Aichach und Dasing galt über viele Jahre hinweg als unfallträchtigste Straße im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Ein Auszug aus der Statistik: Zwischen 1998 und 2008 ereigneten sich dort 100 Unfälle. Bei 59 davon wurden Menschen verletzt, bei sieben gab es Tote. Besonders am Gallenbacher Berg ereigneten sich immer wieder schreckliche Tragödien.

Seit Jahrzehnten stand die Entschärfung deshalb auf der Tagesordnung – für die Bevölkerung und die Politik vor Ort und die Abgeordneten in Landtag und Bundestag. Bedenken gab es von Naturschützern – denn der Ausbau verschlingt viel Fläche. 14 Hektar wird durch Fahrbahnen und Begleitstraßen insgesamt versiegelt. Die Kompensationsflächen für das Bauwerk liegen bei 33 Hektar. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sprach gestern bei der Verkehrsfreigabe von „einem guten Tag für die Region“. Ein „neuralgischer Punkt“ sei jetzt beseitigt. Die Bayerische Bauministerin Ilse Aigner sprach von einer Stärkung der Infrastruktur. In ganz Schwaben werde weiter in Verkehrsprojekte investiert.

