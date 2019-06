vor 59 Min.

B300 erhält bei Aichach eine neue Fahrbahn

In den Pfingstferien wird die Decke der Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Aichach-West und -Süd erneuert. Das hat Folgen für die Autofahrer.

Die Pfingstferien nutzt das Staatliche Bauamt Augsburg, um wie angekündigt die Fahrbahn der B300 bei Aichach zu erneuern. Denn sie weist Schäden auf. Die Arbeiten betreffen den Bereich zwischen den Anschlussstellen Aichach-West (Tränkmühle) und Aichach-Süd (Klingen) und werden bis Ende Juni durchgeführt. Dafür ist eine Sperrung nötig: zeitweise halbseitig, zeitweise aber auch komplett. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Über die Pfingstfeiertage steht die komplette Straße zur Verfügung.

Ab Freitag, 7. Juni Die Maßnahme startet mit der Einrichtung der Baustelle und vorbereitenden Arbeiten. In mehreren Bauphasen werden laut Mitteilung die oberen 16 Zentimeter des Fahrbahnbelags aus Asphalt auf rund 2,3 Kilometern erneuert. Zudem wird die auf Aichacher Seite gelegene Verbindungsrampe zur Staatsstraße 2047 bei der Anschlussstelle Aichach Süd erneuert. An zwei Wochenenden ist eine Vollsperrung nötig, um die oberen Asphaltschichten über die komplette Fahrbahnbreite einbauen zu können. Die Umleitung führt über die Augsburger und die Münchener Straße und wird ausgeschildert.

Ab Dienstag, 11. Juni Die alten Asphaltschichten werden abgefräst. Anschließend wird die unterste Asphaltschicht eingebaut. Dafür wird halbseitig in Richtung Augsburg gesperrt. Der Verkehr in Richtung Ingolstadt wird durch die Baustelle geführt.

Ab Freitag, 14. Juni Bereits am frühen Morgen wird mit dem Einbau der mittleren Asphaltschicht begonnen. Dazu wird die B300 voll gesperrt.

Ab Montag, 17. Juni Bis Fronleichnam, 20. Juni, wird die westliche Verbindungsrampe an der Anschlussstelle Aichach-Süd zwischen der B300 und der Staatsstraße 2047 erneuert. Weil die Rampe deshalb gesperrt ist, wird der Verkehr von Ingolstadt in Richtung Dachau, Adelzhausen und Klingen sowie Aichach-Süd über die B300 und die Anschlussstelle Aichach-West umgeleitet. Ab dort gilt die Umleitung über die Augsburger und Münchener Straße. Dem B300-Verkehr wird in jeder Fahrtrichtung jeweils ein Fahrstreifen provisorisch auf den bis dahin eingebauten Asphaltschichten zur Verfügung gestellt.

Ab Freitag, 21. Juni Es beginnt der Einbau der Deckschicht auf der B300 unter Vollsperrung. Die zuvor gesperrte Rampe ist wieder befahrbar. Es ist vorgesehen, die Markierung aufzubringen.

Ab Montag, 24. Juni Bankette und Fahrbahnrandbereiche werden hergestellt. Es folgen Restarbeiten und die Räumung der Baustelle unter halbseitiger Sperrung. Der Verkehr Richtung in Richtung Augsburg wird umgeleitet.

Ab Donnerstag, 27. Juni Die B300 steht den Verkehrsteilnehmern wieder zur Verfügung.

Zusammen mit den bereits im vergangenen Jahr durchgeführten Sanierungsarbeiten an den Brücken über die Ecknach und die Staatsstraße 2047 fallen für die Maßnahme Kosten in Höhe von etwa 1,8 Millionen an. Diese trägt der Bund.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung auf der B300 seien Verkehrsbehinderungen während der Baumaßnahme leider nicht zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung des Staatlichen Bauamts Augsburg, das die Verkehrsteilnehmer um Geduld bittet. (AN)

