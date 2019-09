vor 6 Min.

B300 nachts nach Unfall bei Ecknach gesperrt

Nachdem der Sattelzug am Dienstagabend von der B300 abgekommen war, musste die Ladung – Mehl in kleinen Packungen – von der Aichacher Feuerwehr umgeladen werden. Am Mittwoch wurde der Auflieger geborgen.

80000 Euro Schaden. Sattelzug-Auflieger am Mittwoch geborgen

Nachdem am Dienstagabend ein Sattelzug nahe dem Aichacher Stadtteil Ecknach von der B300 abgekommen war, musste die Bundesstraße in der Nacht zum Mittwoch in Fahrtrichtung Augsburg gesperrt werden. Abends hatte es laut Polizei zunächst so ausgesehen, als ob die Sperre nicht erforderlich wäre.

Wie berichtet, war ein mit Mehl beladener Lastwagen in Fahrtrichtung Augsburg aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Er fuhr einen Baum um und landete im deutlich tiefer liegenden Graben. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach lud das Mehl auf ein anderes Fahrzeug um. Der 51-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Schaden ist erheblich. Die Polizei schätzte ihn auf 80000 Euro. Der Auflieger war komplett kaputt, der Sattelzug mindestens stark beschädigt. Der Sattelzug wurde noch in der Nacht geborgen. Deshalb blieb die Bundesstraße bei Ecknach zwischen 22.30 und circa 0.40 Uhr in Richtung Augsburg gesperrt. Der Auflieger wurde am Mittwochvormittag aus dem Graben geholt.Aus dem Lastwagen lief nach dem Unfall Diesel aus. Wie Patrizia Ernst, Leiterin der Abteilung Aichach-Friedberg am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, auf Anfrage mitteilte, wurden etwa fünf Kubikmeter Erdreich ausgehoben und ordnungsgemäß entsorgt. (nsi)

