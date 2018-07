24.07.2018

BI Lechleite: Osttangente verdreifacht Verkehr

Aktionsgemeinschaft diskutiert über Plastikflut und Planungsstand der geplanten Straße

Bei einer Infoveranstaltung der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Lechleite standen in Derching (Stadt Friedberg) die Themen Plastikmüll und die Augsburger Osttangente im Mittelpunkt.

Im nächsten Jahr wird auch im Landkreis Aichach-Friedberg die Gelbe Tonne eingeführt. Laut Vorsitzendem Josef Metzger werden in Deutschland im Jahr 4,2 Millionen Tonnen Plastik für Verpackungen verwendet. Davon würden 1,3 Millionen Tonnen direkt und weitere 1,3 Millionen Tonnen nach Sortierung der Gelben Tonnen/Säcke in der Müllverbrennung entsorgt. Nur 0,7 Millionen würden für minderwertige Produkte und 0,3 Millionen Tonnen für hochwertige neue Kunststoffe eingesetzt. Etwa 0,6 Millionen Tonnen Plastik landen in der Natur. Der Plastikverbrauch der Bundesbürger habe sich in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Die Müllvermeidung müsse wieder in den Vordergrund rücken. An die Anwesenden wurden laut einer Mitteilung Abfallvermeidungstipps verteilt. Metzger forderte, dass der Gesetzgeber neue Richtlinien für den Ausbau der Mehrwegsysteme, Verbot von Einmal-Umverpackungen und Mehrfachverpackungen, hohe stoffliche Recyclingquoten, Steuer auf Einwegsysteme, Subventionierung von Mehrwegsystemen und Strafen bei Nichterfüllung der Quoten vorgebe.

Zweites Thema des Abends war der neueste Stand zur geplanten Osttangente: Voraussichtlich bis Jahresende laufen noch die Planungen für das Raumordnungsverfahren. Für Metzger nütze diese „Autobahn“ nicht dem Augsburger Raum. Sie werde die große Westumfahrung von München mit einer Verdreifachung des derzeitigen Verkehrs. Dies werde inzwischen auch vom Meringer Bürgermeister Hans-Dieter Kandler bestätigt, der von einer Transitstrecke Landsberg-Augsburg-Ingolstadt spreche, so Metzger. Die Anbindung von Königsbrunn an Mering könne sofort mit einem attraktiven Busangebot und einem durchgängigen Radweg, mittelfristig mit einer Bahnverbindung gelöst werden. (AN)

