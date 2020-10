25.10.2020

BMW-Fahrer kracht beim Überholen in Auto und Lastwagen: Zwei Verletzte

Ein BMW-Fahrer wollte nahe Weil einen Lastwagen überholen. Doch dann kam ein Auto entgegen. Es krachte, der BMW überschlug sich.

Ein missglücktes Überholmanöver eines BMW-Fahrers hat nahe Weil ( Markt Indersdorf, Landkreis Dachau) zwei Verletzte gefordert. Der 47-jährige Münchner war am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Weiler Straße von Altomünster in Richtung Weil unterwegs. Vor ihm war in gleicher Richtung ein Lastwagen unterwegs, an dessen Steuer ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Freising saß. Nach einer S-Kurve wollte der BMW-Lenker nach Polizeiangaben den Lastwagen überholen und übersah dabei den entgegenkommenden BMW eines 23-Jährigen aus dem Gemeindebereich Altomünster.

Unfall: Zwei Rettungshubschrauber fliegen verletzte Insassen ins Krankenhaus

Als der BMW-Fahrer den entgegenkommenden Wagen erkannte, scherte er laut Polizei wieder nach rechts ein. Dabei stieß er allerdings erst mit dem Lastwagen zusammen, ehe er in den entgegenkommenden BMW prallte. Das Auto des 47-Jährigen geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer sowie seine 51-jährige Beifahrerin wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken geflogen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Aichach ist bei Unfall nahe Weil im Einsatz

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 53.000 Euro. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Altomünster, Aichach, Eisenhofen und Eichhofen, das Technische Hilfswerk, vier Rettungswagen, vier Notärzte sowie zwei Rettungshubschrauber. Die Straße war für circa dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. (nsi)

