BMW-Fahrer nimmt 17-Jähriger in Mühlhausen die Vorfahrt

Diese zwei Autos sind am Montagnachmittag in Mühlhausen frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Staatstraße 2381 in die Ortsdurchfahrt.

An der Einmündung der Staatsstraße in die Ortsdurchfahrt prallen in Mühlhausen zwei Autos frontal zusammen. Betroffen sind eine 17-jährige Fahranfängerin und ihr Vater.

In Mühlhausen sind am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich bei der Tankstelle zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr.

Der 38-jährige BMW-Fahrer übersieht den Wagen der 17-Jährigen

Laut Polizei war ein 38-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2035, also der Ortsdurchfahrt, aus Richtung Augsburg in Mühlhausen unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle wollte er nach links in die Staatsstraße 2381 einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen einer 17-jährigen Fahranfängerin. Beide Autos stießen frontal zusammen. Die 17-Jährige und ihr 50-jähriger Vater, der sie als Beifahrer begleitete, zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die beiden in die Uniklinik nach Augsburg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Was die Feuerwehr wegen Corona beachten muss

Die Feuerwehrler sicherten die Unfallstelle ab und entfernten auslaufende Betriebsstoffe. Wie der Verein mitteilte, rückte die Wehr aufgrund der Vorgaben wegen der Corona-Krise nur mit einer Staffel auf dem Löschfahrzeug aus. Der Kommandowagen wurde schließlich nachgefordert, weil weitere Helfer vor Ort gebraucht wurden. Die Feuerwehr betont, dass alle Einsatzkräfte mit Mund-Nase-Schutzmasken ausgestattet waren. (jca)





