vor 34 Min.

BMW-Fahrer übersieht Audi in Aichach

Die Aichacher Polizei meldet einen Unfall am Dienstagmorgen in Aichach.

Ein 40-jähriger BMW-Fahrer will am Dienstag in Aichach nach links abbiegen. Dabei übersieht er einen entgegenkommenden Audi. Es kommt zu einem Unfall.

Ein 40-jähriger BMW-Fahrer hat am Dienstagmorgen in Aichach einen entgegenkommenden Audi übersehen. Es kam deshalb zu einem Unfall.

BMW-Fahrer übersieht den Audi beim Linksabbiegen

Der 40-Jährige war auf der Freisinger Straße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Ludwig-Thoma-Straße abbiegen. Dabei übersah er den Audi eines 50-jährigen Mannes aus dem nördlichen Landkreis, der auf der Freisinger Straße stadtauswärts unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 13000 Euro. (jca)

Themen folgen