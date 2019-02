12:45 Uhr

BMW brennt auf der Autobahn bei Adelzhausen

Als der Fahrer aus dem Motorraum Rauch aufsteigen sieht, lenkt er auf die Pannenspur. Die Feuerwehr Adelzhausen ist beim Brand auf der Autobahn rasch zur Stelle

Ein BMW ist am Samstagmorgen auf der Autobahn bei Adelzhausen in Brand geraten. Menschenleben waren nicht in Gefahr. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Der 3er BMW war in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Adelzhausen bemerkte der Fahrer gegen 8.30 Uhr, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Er lenkte nach rechts auf die Pannenspur. Als die Adelzhausener Feuerwehr vor Ort eintraf, brannte der Motorraum bereits. Die Helfer brachten den Brand mit einem Schnell-Angriff rasch unter Kontrolle.

Laut Autobahnpolizei Gersthofen war ein technischer Defekt die Ursache. Der Sachschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt. Die mittlere und die rechte Fahrspur war für etwa eineinalb Stunden gesperrt, denn es war laut Polizei Öl ausgelaufen. (jca)