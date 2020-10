14:55 Uhr

BMW schleudert gegen Mauer und bringt sie zum Einsturz

Ein BMW ist am Donnerstagabend in Dachau gegen eine Mauer geprallt.

Ein 23-Jähriger verliert in Dachau die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto beschädigt eine Mauer am Rand des Papierfabrik-Geländes. Warum der Schaden nicht so schlimm ist.

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag in Dachau mit seinem BMW gegen eine Mauer geschleudert. Wie die Polizei mitteilte, war der Dachauer am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Ostenstraße in Richtung Altstadt unterwegs. Auf der regennassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn verlor der Mann die Kontrolle über seinen BMW. Laut Polizeiangaben schleuderte das Auto gegen eine zum Abbruch vorgesehene Mauer am Rand des Papierfabrik-Geländes. Er brachte sie damit teilweise zum Einsturz. Am Auto entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (dehe)

