18.12.2018

BRK Aichach ehrt treue Mitarbeiter

Zahlreiche Mitglieder der BRK-Sanitätsbereitschaft Aichach folgten der Einladung zum Jahresabschlussessen ihrer Bereitschaftsleitung und trafen sich in gemütlicher Runde in Inchenhofen.

Bei einem Essen, das als Dankeschön galt, tauschten sich die Teilnehmer über das Jahr aus. Mehrere 1000 Stunden leisteten die Mitglieder im Sanitäts- und Rettungsdienst, der Altstoffsammlung, dem Hintergrund- und Blutspendedienst sowie bei zahlreichen Arbeitsdiensten und im Katastrophenschutz.

Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen für die langjährige Mitarbeit einiger Mitglieder in der Sanitätsbereitschaft. So erhielten Thomas Köhler, Luca Mares und Nadine Nittka die Auszeichnung für zehn Jahre, Kerstin Gütl und Helmut Mayr für 20 Jahre. Robert Pettinger kann auf 25 Jahre im Bayerischen Roten Kreuz zurückblicken und durfte neben der Auszeichnung für seine Treue auch die Ehrennadel der BRK-Bereitschaften in Silber in Empfang nehmen. Auf stolze 30 Jahre im Bayerischen Roten Kreuz brachten es Gregor Ax und Dieter Saliger, was Michael Euba und Wilhelm Bernauer (beide 35 Jahre) noch steigern konnten. Für fast ein halbes Jahrhundert im Dienst der Menschlichkeit erhielt Dr. Joachim Bringmann die Auszeichnungsspange für 45 Dienstjahre. Bereitschaftsleiterin Christina Grundner bedankte sich bei allen Geehrten für ihren unermüdlichen Einsatz. (AN)

Themen Folgen