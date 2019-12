27.12.2019

BRK-Bereitschaft ehrt Helfer

Rund 50 von 79 aktiven Helfern der Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Aichach kamen zur Weihnachtsfeier im Gasthof Wagner in Untergriesbach. Bereitschaftsleiter Thomas Kammerer dankte ihnen von Herzen. Die Palette der Aktivitäten reichte im vergangenen Jahr von Einsätzen im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz oder bei Sanitätsdiensten bis zur Organisation der Blutspendetermine oder den Altstoffsammlungen. Einige langjährige Mitglieder erhielten besondere Auszeichnungen: Richard Schwarzkopf für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft, Simone Anlauf für zehn Jahre, Anna Lochner für 20 Jahre und Heinrich Winterwerber für 60 Jahre. Außerdem erhielten André Seitz und Simone Anlauf das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze und Dr. Joachim Bringmann das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Silber. Wolfgang Martin wurde die goldene Ehrennadel für außergewöhnliche Verdienste um das BRK durch den BRK-Präsidenten verliehen. Heinrich Winterwerber, ein Rot-Kreuz-Urgestein, trat 1959 mit 21 Jahren in die Sanitätskolonne ein. Zwei Jahre später ließ er sich zum Erste-Hilfe-Ausbilder schulen. Im folgenden Vierteljahrhundert brachte er über 3000 Menschen im Landkreis lebensrettende Maßnahmen bei. Auch Führungsverantwortung hatte er vielfach inne: Von 1966 bis 1973 übernahm er die Kolonnenführung, danach stand er weiteren Führungsgruppen vor. Auch um den Nachwuchs machte er sich verdient: Ab 1981 leitete er eine Jugendrotkreuzgruppe in Aichach, danach prägte er sechs Jahre als Leiter der Jugendarbeit das JRK im Landkreis. In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Ehrungsausschuss. Vielen Mitgliedern ist „Heini“, Mentor und eines der größten Vorbilder in der Rotkreuz-Familie. (AN)

Themen folgen