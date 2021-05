Baar

vor 49 Min.

Aktion an der Kleinen Paar: ULB in Baar klagt über mangelnde Information

Begradigt, ohne Strukturelemente und ohne Durchgangsmöglichkeit für Fische - so präsentiert sich die Kleine Paar heute in Baar.

Plus Einige Mitglieder der ULB im Baarer Gemeinderat fühlen sich unzureichend informiert über die geplante Aktion an der Kleinen Paar. Sie üben zum Teil heftige Kritik.

Von Stefanie Brand

Die Themen der öffentlichen Gemeinderatssitzung handelte Baars Bürgermeister Roman Pekis am Donnerstagabend binnen kürzester Zeit ab. Doch dann kam wieder einmal das Thema "Kommunikation" zur Sprache – und an der haperte es abermals in den Augen mehrerer Mitglieder des Gremiums. Stein des Anstoßes war diesmal die Aktion, die Umweltreferent Matthias Schlicker für die Kleine Paar plant.