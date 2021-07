Ausbau der Staatsstraße 2045 bei Baar samt Radweg kostet 3,5 Millionen

Plus Der Ausbau der Staatsstraße 2045 bei Baar samt Geh- und Radweg kostet voraussichtlich 3,5 Millionen Euro. Gut für die Gemeinde: Sie muss keinen Cent davon bezahlen.

Wann wird die Staatsstraße 2045 von der Landkreisgrenze zwischen den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg Richtung Baar ausgebaut? Antworten auf diese und weitere Fragen gab es am Donnerstagabend im Baarer Gemeinderat. Christoph Eichstaedt, der im Staatlichen Bauamt für den Fachbereich Straßenbau im Landkreis Aichach-Friedberg verantwortlich zeichnet, stellte den Zeitplan vor.