Baar soll einen Waldkindergarten bekommen

Plus Ab September 2022 soll der Kindergarten St. Laurentius um eine Waldkindergartengruppe erweitert werden. Eine Gemeinderätin hat Bedenken wegen der Trägerschaft.

Die Baarer Kinder könnten schon ab September 2022 einen Waldkindergarten in der Gemeinde besuchen. Mit 11:1 Stimmen brachte der Gemeinderat am Donnerstagabend die Idee dazu auf den Weg. Johanna Ruisinger stimmte dagegen - "nicht wegen des Waldkindergartens", wie die Gemeinderätin betonte, sondern wegen der Trägerschaft.