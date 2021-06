Die Staatsstraße von Baar nach Thierhaupten wird ausgebaut

Plus Seit Jahren hofft die Gemeinde Baar auf einen Ausbau der Staatsstraße 2045 nach Thierhaupten. Jetzt steht der Zeitplan. Davor ist noch viel zu tun, unter anderem Tiere umzusiedeln.

Die Staatsstraße 2045, die von Thierhaupten nach Baar führt, hat die Gemeinde Baar bereits seit Jahrzehnten auf der Agenda. Während weite Teile der Straße von Thierhaupten nach Baar gut befahrbar sind, ist vor allem die Strecke von der Landkreisgrenze bis zur Ortseinfahrt nach Baar eine kleine Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer. Deshalb warten die Baarer sehnsüchtig auf den Ausbau.