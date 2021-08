Baar

Hilfe für die Kleine Paar: Viele Baarer packen freiwillig an

Plus Beim ersten Aktionstag an der Kleinen Paar in Baar verbauen Helferinnen und Helfer große Mengen an Steinen und Kies. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Von Stefanie Brand

Die Helfertruppe, die am Samstag im Bachlauf der Kleinen Paar in Baar Steine und Kies drapiert, ist ein eingespieltes Team. Der Bagger rückt an, um die Steine vom Lagerplatz neben dem Sportplatz an den Bach zu bringen. Dann platzieren sie die Helfer so geschickt, dass sie „wirken“ können. Was das bedeutet, erklärt Umweltreferent und Gemeinderatsmitglied, Matthias Schlicker, der das Projekt und die Spendenaktion für die Kleine Paar initiiert und organisiert hat: Es geht darum, eine Strömungsvielfalt zu schaffen, denn „Strömungsdiversität sorgt für Lebensraumdiversität“ – und das nütze den Fischen in der Kleinen Paar ebenso wie den Kleinstlebewesen und den Pflanzen.

