Ministerin zu Ausbau der Staatsstraße bei Baar: Bald beginnt Grunderwerb

Die Pläne zum Ausbau der Staatsstraße 2045 bei Baar und zum Bau eines Radwegs nach Maria Elend kommen voran. Nun äußerte sich Bayerns Verkehrsministerin dazu.

Die Gemeinde Baar bemüht sich seit Langem um den Ausbau der Staatsstraße 2045 im Bereich zwischen Baar und der Landkreisgrenze. Denn die Fahrbahn ist in diesem Abschnitt zu schmal und in einem schlechten Zustand. Zudem möchte die Gemeinde eine Geh- und Radwegeverbindung zwischen Baar und der Wallfahrtskapelle Maria im Elend schaffen. Nun hat sich Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer zu dem Projekt geäußert.

Verkehrsministerin: Ausbauplanung für Staatsstraße bei Baar fast fertig

Bürgermeister Roman Pekis wandte sich deshalb an den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko und dieser wiederum an Verkehrsministerin Schreyer. Einer Mitteilung Tomaschkos zufolge bekräftigt Schreyer in ihrer Antwort, dass die Strecke aus- und der neue Radweg gebaut werden soll.

So habe das Staatliche Bauamt Augsburg die Ausbauplanungen bereits weitestgehend abgeschlossen und beginne demnächst mit dem Grunderwerb. Tomaschko sagte, er freue sich über die Unterstützung der Ministerin für den Ausbau der Straße und den Bau des Radweges. (AZ)