Schulsanierung in Baar könnte sich zwei Jahre hinziehen

Plus Die Planungen für die Schulsanierung in Baar laufen. Unklar ist noch, welche Heizung die Schule bekommt. Denn nicht alle Anschlüsse sind nach derzeitigem Stand möglich.

Das Projekt Schulsanierung in Baar könnte zwei Jahre dauern. Das gab Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes am Donnerstag im Baarer Gemeinderat bekannt. Die Planungen verlaufen ihm zufolge bis dato "unspektakulär". Eine Entscheidung zur Art der neuen Heizung steht noch aus.