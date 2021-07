Fünfjähriger Bub verletzt sich bei Radunfall in Unterbaar

Weil ein fünfjähriger Radfahrer in Unterbaar ein Auto übersieht, stürzt er und verletzt sich dabei. Er wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Radunfall in Unterbaar hat sich ein fünfjähriger Bub verletzt. Wie die Polizei berichtet, bog der Bub am Montag gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Riedererstraße nach links in den Römerweg ein. Dabei übersah er einen im Einmündungsbereich anhaltenden und dann stehenden Wagen einer 27-jährigen Frau.

Unfall in Unterbaar: Bub wird ins Krankenhaus gefahren

Beim Aufprall gegen die Fahrzeugfront stürzte der Junge vom Rad und zog sich laut Polizei mehrere Prellungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Am Auto und Fahrrad entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. (ull)

