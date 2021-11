Baar

vor 17 Min.

Was passiert mit den archäologischen Funden aus dem Baugebiet Zeintl?

Plus Was soll mit den archäologischen Funden passieren, die einst im Baugebiet am Zeintl in Baar ausgegraben wurden? Darum geht es jetzt im Gemeinderat.

Von Stefanie Brand

Über die Zukunft der archäologischen Funde, die bei der Erschließung des Baugebiets am Zeintl in Baar ausgegraben wurden, spricht der Baarer Gemeinderat an diesem Donnerstag. Auf die Agenda kam das Thema, nachdem Baars Bürgermeister Roman Pekis und sein Vorgänger, Altbürgermeister Leonhard Kandler, einen gemeinsamen Ausflug nach München unternommen hatten. Dort, beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD), befinden sich die Funde aktuell. Was in Baar genau gefunden wurde, wurde in einer umfangreichen Dokumentation erfasst.

