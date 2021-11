Baar

vor 32 Min.

Wer kennt wen im neuen Baarer Gemeindekalender?

Historische Aufnahmen wie diese vom Baumeisterhof aus dem Jahr 1914 machen den Baarer Gemeindekalender zu etwas Besonderem. Sie sorgen außerdem für Gesprächsstoff bei den Bürgerinnen und Bürgern. Der Baumeisterhof befand sich einst an der heutigen Schulstraße, Hausnummer 25.

Plus Zum fünften Mal gibt es in Baar einen Kalender mit historischen Aufnahmen aus dem Ort. Warum die Aufnahmen knapp werden und was mit dem Erlös passiert.

Von Stefanie Brand

Die Baarer Bürgerinnen und Bürger fiebern bereits den druckfrischen Gemeindekalendern 2022 entgegen. Heuer werden sie bereits im fünften Jahr in Folge aufgelegt. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete Initiator und Gemeinderatsmitglied Florian Beutlrock, wann die Gemeindekalender abholbereit sind.

