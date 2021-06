Baar

06:00 Uhr

Wie Baar seinen Wald ohne Minus bewirtschaften kann

Plus Der Baarer Wald könnte kostenneutral bewirtschaftet werden. Das erklärt Revierleiter Jakob Michl den Gemeinderäten.

Von Stefanie Brand

"Den Baarer Wald mit einer schwarzen Null zu fahren, ist möglich." Zu diesem Fazit kam Revierleiter Jakob Michl, der am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung in Baar einen Vortrag über den Wald hielt. Zu untermauern versuchte Michl seine Aussage mit Zahlenwerk, das Einnahmen und Ausgaben für den Baarer Wald beinhaltete.