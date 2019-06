vor 51 Min.

Baarer Brauereifest geht friedlich über die Bühne

Die vier Tage bleiben fast frei von Zwischenfällen. Warum das große Zelt am Sonntag zeitweise gesperrt war

Wie viele Menschen kamen von Donnerstag bis Sonntag auf das 14. Baarer Brauereifest? Diese Frage vermag niemand konkret zu beantworten, weil die Besucher nicht gezählt werden. Das große Zelt war an den vier Abenden jedenfalls stets komplett besetzt. Daraus darf man auf rund 10000 Gäste schließen. Doch das ist mit Sicherheit nur ein Teil der Wahrheit. Am Samstag beispielsweise war es auch im kleineren Weizenzelt ungemein schwer, ein freies Plätzchen zu ergattern. Sogar auf dem Vorplatz herrschte Enge, sodass man nur noch schwer vorwärtskommen konnte. Wer demnach von insgesamt 14000 Besuchern spricht, dürfte der Wahrheit nahe kommen.

Zum Erfolg der Veranstaltung trägt nicht allein der Zuspruch bei. Genau so wichtig dürfte die Bilanz sein, die am Montag Polizei, Bayerisches Rotes Kreuz und Security zogen.

Von der Polizeiinspektion Aichach war zu hören: keine Vorfälle von Sonntag auf Montag. Das Gleiche gilt für die übrigen Abende, denn in den Pressemeldungen zu den Vortagen taucht Baar nicht auf.

Das Bayerische Rote Kreuz war am Donnerstag mit drei Einsatzkräften vor Ort, an den folgenden drei Tagen jeweils mit fünf. Josef Huber, der stellvertretende Bereitschaftsleiter Pöttmes, fasste seine Eindrücke so zusammen: „War wirklich super, nichts Nennenswertes. Die Zusammenarbeit mit der Security war super. Das Fest war noch friedlicher als die letzten Jahre.“ Er berichtete von insgesamt 40 Patienten, dabei habe es sich aber jeweils um „Lappalien“ gehandelt. Eine Person wurde mit Verdacht auf ein gebrochenes Nasenbein in ein Krankenhaus transportiert.

Das Fazit von Alexander Dallmayr, Geschäftsführer der Firma D&T Sicherheit und Service GmbH in Markt Indersdorf, lautete: „Ein wunderschönes, ein friedliches Fest, muss ich wirklich sagen.“ Der Sicherheitsdienst war mit insgesamt 22 Mitarbeitern im Einsatz. „Ein paar Kleinigkeiten gibt es bei der Masse immer“, so Dallmayr. Er sprach von einer guten Stimmung. Am Sonntag musste der Sicherheitsdienst einmal vorübergehend den Einlass sperren, weil die Wetterlage unsicher war. Es musste auch bei Regen gewährleistet sein, dass alle Besucher Platz im Zelt fanden. (jeb)

