vor 37 Min.

Baars Bürgermeister feiert seinen 70. Geburtstag

Viele geladene Gäste gratulieren dem Gemeindeoberhaupt in seinem Garten. Heute kommen die Vereine

Von Johann Eibl

Morgens um sechs Uhr betätigte Leonhard Kandler den Lichtschalter in seinem Laden – so als wäre der gestrige Freitag für ihn ein ganz gewöhnlicher Tag gewesen. In Wirklichkeit aber handelte es sich um seinen 70. Geburtstag, an dem sich die Gratulanten die Klinke in die Hand drückten. „Der Kindergarten war schon da“, berichtete er, ehe ein Vertreter der Schlossbrauerei Unterbaar die Glückwünsche überbrachte. „Irgendwie ist das auch eine Anerkennung“, fand das Geburtstagskind, ehe es sich in den Garten begab, wo es galt, eine ganze Reihe geladener Gäste zu begrüßen. In erster Linie handelte es sich dabei um Bürgermeisterkollegen, die weiteste Anfahrt hatte wohl Paul Reithmeir aus Eurasburg. Gekommen waren auch Pfarrer Werner Ehnle, Uwe Seifferer, Schuldirektor in Thierhaupten, und Michael Appel von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Auch die ehemaligen Bürgermeister Josef Kodmeir (Todtenweis), Hans Schmuttermeier (Pöttmes) und Franz Neher (Thierhaupten) erwiesen Kandler die Ehre.

Der musste bei einem Weißwurstfrühstück naturgemäß immer wieder Fragen nach seinen persönlichen Wünschen beantworten. „Wenn’s so bleibt die nächsten 20 Jahre“, pflegte er darauf zu antworten. Und das wird er sicher auch noch heute und morgen so halten, wenn die Festivitäten im Kreis der Ortsvereine und der Familie weitergehen.

Vor zehn Jahren war ebenfalls bereits alles gerichtet, um den 60. Geburtstag zu feiern. Doch wenige Stunden zuvor rutschte Leonhard Kandler beim Gang in den Keller auf einer Stufe aus und zog sich einen Armbruch zu, der einen Klinikaufenthalt zur Folge hatte.

Wenn er heute davon erzählt, huscht ein Lächeln über sein Gesicht, von Hadern ist da nichts zu spüren. Vielleicht erleichtert es einem diese Mentalität, um nun vergleichsweise frisch und munter ins achte Lebensjahrzehnt starten zu können.

Für die Geschenke, die am Freitag eintrafen, hatte man eigens eine Bank reserviert, die freilich für diesen Zweck bald zu klein wurde. Auch ein Präsent von Landrat Klaus Metzger befand sich darunter, er selbst ließ sich entschuldigen.

Das Wetter spielte bestens mit, sodass die Gäste ein paar Stunden im Freien sitzen durften. In neun Monaten könnte Leonhard Kandler, Bäcker- und Konditormeister, wieder feiern. Dann endet nach nicht weniger als zweieinhalb Jahrzehnten seine Tätigkeit als Bürgermeister in der Gemeinde Baar.

