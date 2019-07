00:32 Uhr

Baars Haushalt ist zur Halbzeit im Plan

Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben und Investitionen in der Schule

In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause ging es in Baar um die Finanzen der Gemeinde, um den aktuellen Stand des Haushaltsplanes sowie um die Genehmigung von Ausgaben, die bis dato nicht eingeplant waren.

Sandy Lichtblau, die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, brachte zunächst gute Nachrichten mit in die Sitzung. Das aktuelle Finanzbarometer der Einnahmen der Gemeinde liege aktuell bei etwa 50 Prozent, was zur Halbjahresbilanz ganz normal sei. Die Ausgabensituation gestalte sich ähnlich. „Wir haben überall noch Puffer“, erklärte die Kämmerin. Im Vermögenshaushalt sei bis dato wenig passiert, was auch daran liegen könnte, dass der diesjährige Haushaltsplan erst recht spät verabschiedet wurde.

Dieter Zach sprach sich dafür aus, den Haushalt für das kommende Jahr früher zu besprechen. Die Kämmerin erklärte den Mitgliedern des Gemeinderats, dass es sinnvoll sei, bereits im Oktober darüber zu entscheiden, ob der aktuell amtierende Gemeinderat oder der im Jahr 2020 neu gewählte Rat die Haushaltsplanung aufstellen soll. Entsprechend könne die Kämmerin dann die Erstellung des Haushaltsplans einplanen.

Auch einzelne haushaltsrelevante Themen standen auf der Agenda der Sitzung. Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Thierhauptener Gruppe hat die Wasserverbrauchsdaten ermittelt und auf die Gemeinden des Wasserzweckverbands Thierhaupten, Baar, Münster, Holzheim und die Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes umgelegt. Das Hebedatenentgelt beläuft sich in Summe auf knapp 54000 Euro. Auf die Gemeinde Baar entfällt ein Anteil von 7700 Euro. Im Haushaltsplan wurden für diesen Zweck allerdings nur 5900 Euro reserviert. Einstimmig beschlossen die Räte, diese überplanmäßige Ausgabe über eine Deckungsreserve im Haushalt zu begleichen.

Auch um die Bewirtung verschiedener Teilnehmer beim diesjährigen Brauereifest finanziell verbuchen zu können, musste sich der Rat einer Deckungsreserve bedienen. Der Grund: Der Ansatz von 500 Euro wurde überschritten. Einstimmig beschlossen die Räte, die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1800 Euro mithilfe der Deckungsreserve auszugleichen. Baars Bürgermeister Leonhard Kandler erklärte: Die Mehrkosten entstanden durch die Gäste, die aus der ungarischen Partnerstadt angereist sind. Insgesamt 24 Familien seien zu Gast gewesen.

In die Baarer Grundschule und die Digitalisierung von zwei Klassenräumen wird die Gemeinde im kommenden Jahr investieren. Dass voraussichtlich ein Pylonen-Display-System angeschafft wird, stand nach der Beschreibung von Florian Beutlrock außer Frage. Das Gemeinderatsmitglied berichtete aus der eigenen Lehrertätigkeit von den Vorteilen und Zeitersparnissen der neuen Technik, und dass es durchaus Kinder gäbe, die beim Start in der weiterführenden Schule noch keine Berührungspunkte zu digitalen Möglichkeiten dieser Art hatten. Den Baarer Kindern soll das nicht passieren. Deswegen stimmten die Räte einstimmig dafür, beide Klassenzimmer im Ort mit der entsprechenden Technik auszustatten.

Dass die Kosten dafür erst im kommenden Jahr anfallen, liegt an den Lieferzeiten des Technik-Herstellers. Die Höhe der Kosten, die Baar für die Digitalisierung der Klassenzimmer ausgeben muss, steht hingegen noch nicht fest. Der Grund dafür ist die Stellung der Baarer Grundschule als Außenstelle der Grundschule Thierhaupten, erklärte VG-Kämmerin Sandy Lichtblau. Und das bedeutet auch: Die Gemeinde Baar ist nicht Schulsachaufwandsträger und kann das Pylonen-Display-System, das der Thierhauptener Rektor für Baar vorgeschlagen hat, gar nicht selbst anschaffen. Sowohl die Beschaffung als auch der Zuschussantrag müssen seitens der Grundschule in Thierhaupten gestellt werden. Aktuell stehen Anschaffungskosten in Höhe von 15000 Euro im Raum. Im günstigsten Fall kann die Schule in Thierhaupten über das Förderprogramm Digital-Pakt Schule einen Zuschuss von bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten erhalten. Wie hoch der Zuschuss sein wird, hängt letztlich von den förderfähigen Kosten ab und davon, wie viel der Förderung auf die Gemeinde Baar umgelegt werden.

Ebenfalls finanzielle Auswirkungen im Jahr 2020 wird die Erstellung eines Kanalkatasters haben, für das sich die Ratsmitglieder einstimmig aussprachen. Um Zuschüsse aus dem Sonderförderungsprogramm Kanalkataster zu bekommen, wird es eine Kanal-Video-Befahrung geben. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 3,50 Euro pro Meter. Die Förderung beläuft sich auf einen Euro pro Meter. Für die Teilbereiche des Baarer Kanalnetzes, die erst kürzlich befahren wurden – unter anderem die Kanäle im Kirchweg, im Römerweg und in der Schulstraße – sollen die erhobenen Daten ins Kataster übernommen werden. (brast)

Themen Folgen