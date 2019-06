vor 29 Min.

Badewetter: Wasserwacht steht parat

Wachstationen der Aichacher Helfer in Radersdorf und Mandlach sind renoviert oder neu. Tag der offenen Tür

Jetzt passt auch endlich das Wetter zur Badesaison: Denn diese hat für die Wasserwacht Aichach bereits vor zwei Wochen begonnen. Die ehrenamtlichen Aktiven der Wasserwacht stehen nun bis Mitte September an den Wochenenden und Feiertagen bereit, um im Notfall einzugreifen und Hilfe zu leisten. Der Appell der Wasserwacht: „Zögern Sie nicht, sich an die Wasserwacht zu wenden, wenn Sie oder jemand anderes Hilfe braucht.“ Zu Beginn der Wachsaison wurden die Wachstationen in Mandlach (Markt Pöttmes), Radersdorf (Markt Kühbach) und im Aichacher Freibad für die Versorgung von Patienten und die Wache vorbereitet. Besonders ist in diesem Jahr, dass die Stationen in Mandlach und in Radersdorf neu renoviert oder zum Teil sogar neu gebaut worden sind.

Da ab dieser Saison alle Stationen mit Strom ausgestattet sind, ist es nun möglich, die Funkgeräte vor Ort zu laden. Insgesamt werden sowohl die Patientenversorgungen als auch der Alltag der Wasserwachtler durch die notwendigen Renovierungen deutlich vereinfacht, wie es in einer Mitteilung der Wasserwacht heißt. Neben der Reinigung der Stationen steht zum Saisonbeginn alljährlich ein Helferfest auf dem Programm. Dieses fand erstmals in Mandlach an der neu errichteten Station statt. Denn ohne den unentgeltlichen Einsatz von rund 300 Stunden in Mandlach und 700 Stunden in Radersdorf plus Planungsarbeiten wären diese Ergebnisse nicht möglich gewesen.

Wer sich vom Resultat der renovierten Stationen überzeugen will, kann dies beim Tag der offenen Tür tun. In der Station am Mandlachsee findet dieser am Sonntag, 7. Juli, von 13 bis 17 Uhr statt, in Radersdorf am Samstag, 21. Juli, ebenfalls von 13 bis 17 Uhr. (AN)

