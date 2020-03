vor 20 Min.

Bäume gefällt: 73-Jähriger verletzt sich an der Hand

Ein 73-Jähriger fällt Bäume im Wald bei Stuben. Dabei gerät seine Hand zwischen zwei Baumstämme. Dem Verletzten gelingt es, sich selbst zu befreien.

Ein 73-jähriger Landwirt hat sich am Dienstagnachmittag im Gemeindebereich Pöttmes bei Waldarbeiten an der Hand verletzt. Laut Polizei war der Mann gegen 15 Uhr in seinem Waldgrundstück bei Stuben mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Dabei geriet er mit seiner Hand zwischen zwei Stämme und zog sich eine Quetschung zu. Der 73-Jährige konnte sich selbst befreien und nach Hause fahren.

Ein Rettungshubschrauber bringt den Verletzten ins Krankenhaus

Der Verletzte wurde zunächst erstversorgt und dann mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen scheidet ein Fremdverschulden aus. (jca)

