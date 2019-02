15.02.2019

Bagger fahren in Sielenbacher Baugebieten auf

Gemeinde investiert über 800000 Euro für Kanal und Straßenbau am Samweg und an der Reutgasse. Insgesamt 16 Bauplätze

Von Gerlinde Drexler

Die Arbeiten zur Erschließung zweier neuer Baugebiete können beginnen. In der Sitzung am Mittwoch vergab der Gemeinderat die Aufträge für die Kanal- und Straßenbauarbeiten. Insgesamt zahlt die Gemeinde für die Erschließung rund 830000 Euro. 16 Bauplätze sind in den beiden Baugebieten „Östlich des Samwegs“ und „Reutgasse“ geplant.

Etwas günstiger als gedacht wird die Erschließung des Baugebietes am Samweg ausfallen. Den Kanalbau übernimmt für rund 197000 Euro Firma Weigl aus Weilach, den Straßenbau für rund 178000 Euro Firma Schulz aus Mühlhausen. Beide Angebote liegen 13 beziehungsweise zwei Prozent unter den vorher berechneten Kosten. In Zahlen: Statt der erwarteten Gesamtkosten von rund 410000 Euro für die Erschließung muss die Gemeinde nur rund 375000 Euro zahlen.

Etwas anders sieht es in der Reutgasse aus. Dort liegen alle Angebote über den veranschlagten Kosten von insgesamt rund 417000 Euro. Mit dem Kanalbau beauftragte die Gemeinde ebenfalls die Firma Weigl aus Weilach für 249000 Euro, den Straßenbau übernimmt die Firma RDN aus Pfaffenhofen/Ilm für rund 205000 Euro. Insgesamt kostet die Erschließung also 454000 Euro. Das Bayernwerk wird jeweils drei Straßenlampen in den Baugebieten aufstellen. Im Samweg kostet das rund 8500 Euro, in der Reutgasse 7100 Euro. Vor wenigen Jahren stand die Zukunft der Mittelschule Sielenbach wegen sinkender Schülerzahlen noch auf Messers Schneide. Inzwischen hat sich das komplett gewandelt. Nachdem es während der vergangenen vier Jahre vier Klassen waren, wird es ab September eine fünfte Klasse geben. Das macht sich auch bei den geplanten Investitionen bemerkbar. In den knapp 19000 Euro, die der Gemeinderat bewilligte, sind auch Regale und Infoboards für die fünfte Klasse, neue Schulbücher sowie Beamer und Notebook für das zusätzliche Klassenzimmer enthalten.

Mit rund 60000 bis 80000 Euro rechnet Bürgermeister Martin Echter für die Erneuerung der IT-Anlage der Schule. Sie ist notwendig, weil das alte System nicht mehr den Anforderungen entsprechend funktioniert. Bei der Sitzung im März, wenn drei Angebote vorliegen, will der Gemeinderat darüber entscheiden.

Bei der Hundesteuer rangierte die Gemeinde innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing bisher eher am unteren Rand der Preisskala. Auch im Vergleich mit anderen Gemeinden war Sielenbach mit 25 Euro bisher am günstigsten. Der Gemeinderat beschloss eine moderate Erhöhung auf 35 Euro. Für jeden zweiten und weiteren Hund beträgt die Gebühr künftig 60 Euro (bisher 50). Die Gebühr für Kampfhunde bleibt unverändert bei 400 Euro für den ersten und 800 für jeden weiteren Hund. Insgesamt sind in der Gemeinde 101 Hunde angemeldet. Das ergab Hundesteuer in Höhe von 2500 Euro.

Themen Folgen