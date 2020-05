vor 19 Min.

Bahnhof Aichach: Die Modernisierung verzögert sich

Plus Die Nachrüstung des Stellwerks am Aichacher Bahnhof ist noch immer nicht fertig. Eigentlich sollte sie Mitte Mai in Betrieb gehen. Warum Corona schuld daran ist.

Von Carmen Jung

In diesen Tagen sollte das modernisierte Stellwerk am Aichacher Bahnhof in Betrieb gehen. Die Deutsche Bahn kann den Termin allerdings nicht halten. Wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, gebe es Verzögerungen. Ursache sei die Corona-Krise.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen