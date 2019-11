Bahnhof Aichach: Kommt die Umrüstung erst 2020?

Plus Nach dem Aichacher Zugunglück hoffen viele auf eine Modernisierung des Stellwerks. Die Bahn hat sie angekündigt. Warum bislang noch nichts passiert ist.

Nach dem Aichacher Zugunglück hatten viele Menschen gehofft, dass das mechanische Stellwerk des Bahnhofs noch in diesem Jahr mit moderner Sicherheitstechnik nachgerüstet wird. Daraus wird nichts. Nach Einschätzung eines Bahnsprechers ist es aber voraussichtlich 2020 so weit.

Zwei Menschen sterben beim Aichacher Zugunglück im Mai 2018

Beim Aichacher Zugunglück waren am 7. Mai 2018 eine 73-jährige Passagierin und der 37-jährige Lokführer ums Leben gekommen. 13 Menschen wurden verletzt. Danach wurden Forderungen nach einer besseren Sicherheitstechnik laut. Der Aichacher Bahnhof ist wie viele andere in Deutschland bis heute mit einem mechanischen Stellwerk ausgerüstet. Der Fahrdienstleiter betätigt ein solches per Hand und auf Sicht. Dem 24-Jährigen, der am 7. Mai ’18 Dienst hatte, unterlief ein schwerer Fehler. Er gestattete der Regiobahn die Einfahrt auf Gleis zwei, obwohl dort ein Güterzug stand. Er erhielt im Januar eine zehnmonatige Bewährungsstrafe.

Hätte moderne Technik das Zugnglück verhindern können?

Nicht nur Betroffene wie der Sohn der damals getöteten Passagierin sind der Ansicht: Moderne Technik hätten den Unfall verhindern können. Die Bahn hatte bereits im Sommer 2018 angekündigt, ab 2019 nach und nach 600 veraltete Stellwerke mit elektronischen Warnanlagen nachzurüsten.

Die Umrüstung wird europaweit ausgeschrieben

Auf Anfrage informierte nun ein Bahnsprecher, dass die beiden Pilotstandorte, darunter Utting am Ammersee, inzwischen nachgerüstet sind. Die neu entwickelte Technik werde dort im realen Bahnbetrieb getestet. Parallel laufen die europaweiten Ausschreibungen für die Nachrüstung der übrigen Standorte. Aichach sei bei der Umsetzung „ganz vorne dran“, versicherte der Sprecher.

