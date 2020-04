vor 34 Min.

Bahnhof: Neue Technik gibt’s Mitte Mai

Altes Aichacher Stellwerk ist bald modernisiert. Es hätte das Zugunglück verhindert

Von Carmen Jung

Moderne Technik hätte das Aichacher Zugunglück vom 7. Mai 2018 verhindern können. Sie hätte eingegriffen, als dem 24-jährigen Fahrdienstleiter ein verhängnisvoller Fehler unterlief. Er kostete zwei Menschen das Leben, zwei wurden schwer und elf leicht verletzt. Gut zwei Jahre danach soll das modernisierte Stellwerk in Betrieb gehen.

Das geht aus dem Untersuchungsbericht hervor, den die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) am Mittwoch veröffentlicht hat. Die BEU erforscht die Ursachen von Unglücken im Eisenbahnverkehr und spricht Empfehlungen aus, wie sie in Zukunft verhindert werden könnten. Im Fall Aichach war die Schlussfolgerung erwartet worden: Zwar handelte es sich um menschliches Versagen, weil der Fahrdienstleiter die Einfahrt des Passagierzuges auf ein Gleis freigegeben hatte, auf dem ein Güterzug wartete. Doch Technik hätte das verhindern können.

Die Bahn hat die Schlussfolgerung bereits vorweg genommen und mit der Modernisierung von veralteten Stellwerken in Deutschland begonnen. Zu den ersten gehört das Aichacher Stellwerk, das noch von 1949 stammt. Seit Ende 2019 laufen die Umrüstungsarbeiten. Aussagen der Bahn, wann die neue Technik in Betrieb geht, waren bislang nicht zu erhalten. Aus dem BEU-Bericht geht nun aber hervor: „Das System 'Technische Überwachung Fahrweg (TüFa) soll im Bahnhof Aichach am 13. Mai 2020 in Betrieb genommen werden." Der Bericht rekonstruiert, was in den letzten Minuten vor dem Aufprall passiert ist.

