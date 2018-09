vor 56 Min.

Bahnhofstraße in Aichach ist fertig

Nach fünf Monaten wird der Weg vom Bahnhof in die Innenstadt am Donnerstag für den Verkehr frei gegeben

Nach fünf Monaten sind die Bauarbeiten in der Aichacher Bahnhofstraße beendet. Am Donnerstag wird der Weg vom Bahnhof in die Innenstadt wieder für den Verkehr frei gegeben. Das teilte das Bauamt in Aichach jetzt mit. Schon am Abend soll die Straße wieder befahrbar sein. Es folgen in den nächsten Tagen zwar noch Restarbeiten. Diese sollten allerdings den Verkehrsteilnehmer nicht mehr behindern, heißt es in der Mitteilung. Die neuen Bäume werden im November gepflanzt. Zuerst war im April die Bahnhofstraße zwischen den Brücken über die Paar und das Griesbacherl sowie die Einmündung der Franz-Beck-Straße am Freibad gesperrt. Später folgte dann die Sperrung der Kreuzung Bahnhofstraße/ Jakobiweg. Während die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr, in der Franz-Beck-Straße sowie die Hochwasserschutzmaßnahme bereits mitte Juli fertiggestellt werden konnten, dauerten sie im Rest der Bahnhofstraße noch bis heute an. (luz)

