04:58 Uhr

Bald ist wieder Weihnachtsmarkt im Schlosshof

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen auf Hochtouren. Am Samstag wird eröffnet. Diesmal sorgt ein renommierter Knabenchor für einen Höhepunkt.

Von Christoph Lotter

Mitten im Herzen Affings wird seit Tagen geschraubt, gehämmert und gewerkelt, was das Zeug hält. Der Aufbau für den traditionellen Weihnachtsmarkt läuft auf Hochtouren. Bis spätestens am Samstag um 16 Uhr muss schließlich alles niet- und nagelfest sein, denn dann wird der Affinger Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Für einen Höhepunkt sorgt in diesem Jahr ein renommierter Knabenchor.

Bis dahin wartet auf Organisator Ewald Lindemeir und seine vielen fleißigen Helfer aber noch eine Menge Arbeit. „Die Stromkabel sind schon alle verlegt und die Buden stehen“, sagt Lindemeir. Der Vorsitzende des Weihnachtsmarktvereins ist zum dritten Mal für die Veranstaltung verantwortlich. „Wie jedes Jahr läuft der Aufbau nicht ganz rund“, erklärt er. Hier und da hake es, „aber nichts wildes – nur kleinere Probleme“, versichert Lindemeir. Er ist sich sicher, bis zur Eröffnung wird auch diesmal wieder alles fertig sein. Baron Marian von Gravenreuth, Bürgermeister Markus Winklhofer, Pfarrer Max Bauer und Landrat Klaus Metzger übernehmen am Samstag den feierlichen Teil der Eröffnung. Die Haunswieser Blaskapelle „Da Oa und die Andan“ sorgen für die musikalische Untermalung.

Das Ponyreiten wäre diesmal beinahe ausgefallen

Wer dieser Tage am Schlosshof vorbeikommt, der wird gemerkt haben: Die Buden sind schon geschmückt. Bereits am vergangenen Wochenende haben die Betreiber ihre kleinen Holzhütten eingerichtet und verziert.

Neben vielen alten Bekannten gibt es heuer auch ein Debüt, verrät der Organisator: „Fast hätte es kein Ponyreiten für die Kinder gegeben. Die Betreiberin hat aufgehört. Wir haben gerade noch rechtzeitig Ersatz gefunden.“ Carola Wagner aus Pöttmes hat kurzfristig zugesagt und das Ponyreiten auf dem Weihnachtsmarkt gerettet.

Neben den kleinen Pferden und der traditionellen Lebendkrippe bekommt auch das Handwerk in diesem Jahr wieder einen prominenten Platz. Holzplatten, bemalte Steine, Vogelhäuser, Nistkästen, diverse Metallarbeiten, Holzspielsachen, Krippen, Kunsthandwerk, Textilien aller Art, Felle, Holzarbeiten, Keramik, gravierte Objekte, Schmuck- und Bastelarbeiten und vieles mehr – die Liste ist wieder riesengroß.

Schon seit dem Sommer tüfteln die Veranstalter am Konzept

Um solch ein vielfältiges Angebot stellen zu können, tüftelte der Weihnachtsmarktverein schon seit dem Sommer an der Liste der Aussteller. Für den Höhepunkt sorgen in diesem Jahr allerdings keine gestandenen Handwerker sondern junge Burschen aus Augsburg. Die Domsingknaben stimmen am Samstag, 15. Dezember, mit einem Konzert in der Pfarrkirche auf das Weihnachtsfest ein.

Das wird sich selbstverständlich auch Lindemeir nicht entgehen lassen. Ob er den Weihnachtsmarkt bei all dem Trubel und der vielen Arbeit denn genießen könnte? „Bei der Eröffnung vermutlich kaum. Da bin ich im Dauerstress. Vielleicht wird’s am Abend dann mal kurz etwas ruhiger und es bleibt Zeit für einen Glühwein“, sagt der Organisator.

Der Hauptorganisator hat einen besonderen Wusch

Und wie sieht es mit Wünschen für dieses Jahr seinerseits aus? „Ich wünsche mir, dass heuer wieder viele Neubesucher, aber auch Besucher die schon lange nicht mehr da waren, kommen“, sagt Lindemeir.

Viele hätten den Affinger Weihnachtsmarkt, der 2004 zum schönsten in Bayern gewählt wurde, in den vergangenen Jahren nicht mehr besucht, weil sie Angst hätten, dass zu viel los ist, so der Organisator. „Dem ist aber nicht mehr so. Der Hype von 2005 bis 2010 ist mittlerweile vorbei, es ist nicht mehr so viel los wie früher.“

Weitere Infos zum Programm, den Ausstellern, dem Einsatz von Pendelbussen und Parkplatzmöglichkeiten im Internet unter

www.weihnachtsmarkt-affing.de

Programm

Samstag, 8. Dezember

14.30 Uhr Theaterstück zur Weihnachtszeit, Grundschule (Schloßstadel).

15.30 und 16.30 Uhr Marionettentheater Uggl-Bühne (Schloßstadel).

16 Uhr Festliche Eröffnung mit Blasmusik Haunswies (Schloßhof).

17.30 Uhr Weihnachtliche Weisen, Bläserklasse Realschule Aichach (Schloßstadel).

Sonntag, 9. Dezember

14, 15 und 16 Uhr Marionettentheater Uggl-Bühne (Schloßstadel).

15 Uhr „Stampin-Up“ für Kinder (bis 17 Uhr, Bücherstüberl).

16 Uhr Bläsergruppe Mühlhausen (Schloßhof).

17 Uhr Musik zum Advent, Musikverein Obergriesbach (Pfarrkirche).

Freitag, 14. Dezember

19 Uhr Da Oa und die Andan, Blaskapelle Haunswies (Schloßhof).

Samstag, 15. Dezember

14.30 Uhr Weihnachtslieder, Bläserklasse Realschule (Schloßstadel).

16.30 und 17.30 Uhr Marionettentheater Uggl-Bühne (Schloßstadel).

18 Uhr Weihnachtskonzert mit den Domsingknaben Augsburg (Pfarrkirche).

Sonntag, 16. Dezember

13 Uhr Weihnachtsweisen, Flöten- und Gitarrengruppe Frau Pflicht-Dmuß (Schloßstadel).

14, 15 und 16 Uhr Marionettentheater Uggl-Bühne (Schloßstadel).

15 Uhr Basteln und Vorlesen (bis 17 Uhr, Bücherstüberl).

15.30 Uhr Musi zur staden Zeit, Randum Blechschon aus Baar (Schloßhof).

16.30 Uhr Weihnachtslieder, Cantalom-Chor mit „Dreiklang (Pfarrkirche).

18 Uhr Weihnachtliche Saitenmusi, „Saitnzupfa“ (Schloßstadel).

Öffnungszeiten

Freitag 17 bis 21 Uhr

Samstag 14 bis 20 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Themen Folgen