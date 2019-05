00:34 Uhr

Bands und Nachwuchskünstler gesucht

Bands und Solokünstler aller Art können am Bandcontest der Jusos Aichach teilnehmen.

Jusos veranstalten im Juni in Aichach großen Bandcontest

„Aichach dreht auf“ ist der Titel eines Bandwettbewerbs, den die SPD-Nachwuchsorganisation Jungsozialisten (Juso) in Aichach am Freitagabend, 28. Juni, in der TSV-Turnhalle veranstalten.

Die Jusos wollen mit dem Wettbewerb die Musikkultur in Aichach fördern und jungen und engagierten Bands eine Bühne bieten, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben. Der Bandcontest findet in diesem Jahr zum ersten Mal im Rahmen der Feierlichkeiten rund um den 100. Geburtstag der Aichacher SPD statt. Bevor es jedoch um die große Politik geht, wollen die Jusos an dem vorgelagerten Freitag „einfach einen tollen Abend feiern“, heißt es. Alle Aichacher sind willkommen.

An dem Abend selbst haben die Bands die Möglichkeit, ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 600 Euro zu gewinnen. Die Sieger werden dabei allein vom Publikum bestimmt. Die Entscheidung soll das Publikum demokratisch treffen, so die Jusos. Das heißt, bewertet wird nicht nach Jubel oder Applaus.

Für Bands oder Solokünstler aus der Region gibt es noch freie Startplätze. Die Bewerber sollten ein Künstler- oder Bandfoto sowie eine kleine Hörprobe schicken. Es gibt keine Vorgaben, was den Stil und Musikrichtung angeht. Auch Schülerbands sind willkommen. Licht- und Tontechnik wird zur Verfügung gestellt und muss nicht mitgebracht werden. (AN)

Interessierte Künstler können sich noch bewerben: per E-Mail an die Adresse JusosAIC@Gmail.com oder im Internet via Facebook oder Instagram.

