Bank bietet Baugrund in Schiltberg an, der keiner ist

Plus Ein Grundstück im Außenbereich von Schiltberg steht zum Verkauf. Die Gemeinde Schiltberg will aber die Tür für Kaufinteressenten nicht komplett zuschlagen.

Eine Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus auf einem Grundstück östlich der Oberen Ortsstraße in Schiltberg sorgte für eine Diskussion im Gemeinderat Schiltberg. Aktuell wird das Areal für einen Pferdeunterstand und als Reitplatz genutzt und soll nun verkauft werden. Den Verkauf hat der Besitzer an die Immobilienabteilung einer Bank delegiert, welche das Grundstück als Baugrund bewirbt. "Das ist jetzt schon bestimmt die vierte oder fünfte Bauanfrage", erklärt Bürgermeister Fabian Streit sichtlich angesäuert, denn auf dem Grundstück besteht aktuell, anders als in dem Angebot der Bank dargestellt, überhaupt kein Baurecht.

"Wir befinden uns hier im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet", sagte Streit. "Das Landratsamt sieht das Ganze sehr skeptisch und hat uns empfohlen, sämtliche Bauvoranfragen vorerst abzuschmettern." Dennoch wolle man die Türe für Kaufinteressenten nicht komplett zuschlagen. Es habe nämlich vor etlichen Jahren schon einmal Baurecht gegeben, allerdings nur unter großen Auflagen.

Baurecht ist erloschen

Der damalige Besitzer hatte mit der Gemeinde einen sogenannten städtebaurechtlichen Vertrag geschlossen und sich damit verpflichtet, auf eigene Kosten eine Zufahrt zum Grundstück ausbauen zu lassen sowie die Kosten für die Anbindung für die Wasserver- und Abwasserentsorgung zu tragen. Allerdings wurde das Baurecht daraufhin nie in Anspruch genommen und ist schließlich vor über zehn Jahren erloschen.

Einem neuen Bauinteressenten würde dieselbe Prozedur blühen, deshalb sei es laut Streit wichtig, dass die Kaufinteressenten wüssten, auf was sie sich finanziell einlassen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den aktuellen und alle noch folgenden Bauvoranfragen für dieses Grundstück abzulehnen. Sollte das Landratsamt trotz der Lage im Außenbereich und Landschaftsschutzgebiet dennoch Baurecht erteilen, wären auch die Schiltberger Gemeinderäte bereit, ihre Zustimmung zu geben.

Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen ein weiteres Bauvorhaben an der Oberen Ortsstraße: Eine Garage soll in ein Einfamilienhaus um- beziehungsweise ausgebaut werden. Da es sich nach Meinung der Verwaltung noch um den Innenbereich des Ortes handelt, stimmten die Räte zu.

Breitbandausbau in Allenberg und Rapperzell

Breitbandausbau mit Glasfaser Als letzte Ortsteile sollen Allenberg und Rapperzell an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Hierfür hat die Holzlandgemeinde bereits die Zusage für einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent, womit für die Gemeinde ein Eigenanteil von rund 84.000 Euro übrig bleibt. Den Zuschlag für den Ausbau hat, wie schon für den restlichen Gemeindebereich, die Firma Altonetz aus Altomünster bekommen. Nun wird mit den Bürgern pandemiebedingt über Flyer Kontakt aufgenommen, damit sich alle, die Interesse an einem Anschluss haben, bei der Firma Altonetz melden können. Mit der Erschließung und dem Baubeginn muss noch der schriftliche Zuwendungsbescheid durch die Regierung von Schwaben abgewartet werden.

Verordnung fürs Kehren und Schneeräumen Die "Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter" muss aufgrund einer neuen Gesetzesgrundlage neu erlassen werden. Hierbei wird die Musterverordnung des Bayerischen Gemeindetags übernommen. Der Gemeinderat stimmte der neuen Verordnung ohne große Diskussion zu.

Verkehrszählung an Straße nach Birglbach

Ortsverbindungsstraße Birglbach Ruppertszeller Bürger haben beantragt, die Ortsverbindungsstraße nach Birglbach für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zu sperren. Die Gemeinde hat nun, wie zugesagt, eine sogenannte Topo-Box aufgestellt, um das Verkehrsaufkommen zu zählen. In zwölf Tagen wurden insgesamt 1933 Fahrzeuge gezählt, unter denen sich lediglich 33 Lastwagen befanden. Auch in der Ruppertszeller Straße in Schiltberg wurde das Gerät auf Wunsch von Anwohnern mit Kindern für insgesamt zwei Tage aufgestellt. Auch hier war man über das Ergebnis angenehm überrascht. Die insgesamt 1147 gezählten Fahrzeuge hielten sich großteils an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern.

Ehrenbürgerwürde für Schreier Bürgermeister Fabian Streit informierte, dass im Rahmen der Veranstaltung "Kunst am Rathaus" am Samstag, 19. Juni, die Ehrenbürgerwürde an Josef Schreier überreicht werden soll.

Lesen Sie dazu auch: