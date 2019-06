vor 20 Min.

Bárer in Baar

Besucher kommen aus Ungarn

Die Gemeinde Baar erwartet am Wochenende Besuch aus der Partnergemeinde Bár in Ungarn. Die Gäste kommen am Freitagabend, 7. Juni, an. Zwischen 18 und 20 Uhr werden sie am Gasthof Bartlmä in Oberbaar empfangen und dann von ihren Gastfamilien abgeholt.

Am Samstag, 8. Juni, steht ein Besuch in Nördlingen auf dem Programm. Die Abfahrt erfolgt gegen 9 Uhr. Ab 16 Uhr treffen sich die Gäste am Feuerwehrhaus, um das Brauereifest zu besuchen. Am Sonntag, 9. Juni, gibt es für die ungarischen Besucher gegen 11 Uhr ein Mittagessen im Gasthof Bartlmä.

Um 13 Uhr schließen sich eine Besichtigung von Baar mit Umgebung und ein Besuch des Sisi-Schlosses in Unterwittelsbach bei Aichach an. Am Abend treffen sich Gäste und Gastfamilien auf dem Brauereifest.

Am Montag, 10. Juni, um 8 Uhr werden die Gäste vor der Mehrzweckhalle verabschiedet. (AN)

