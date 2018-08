vor 34 Min.

Barthlmarkt am Sonntag in Aichach

90 Händler werden erwartet. Autofahrer müssen sich auf Sperrungen einstellen.

Die Stadtmitte von Aichach wird an diesem Sonntag, 26. August, zu einem großen Basar. Von 10 bis 18 Uhr findet hier der Bartholomäusmarkt statt. Etwa 90 Händler aus ganz Bayern werden erwartet.

Neben den Markthändlern öffnen auch wieder viele Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr in Aichach ihre Pforten. Das Sortiment der Händler ist groß: Haushaltswaren, Textilien, Spielzeug, Modeschmuck, Gewürze, Süßigkeiten und vieles mehr bieten die Marktkaufleute an.

Hinzu kommt eine ganze Reihe von Imbissständen. Das Marktgebiet umfasst den oberen Stadtplatz, den unteren Stadtplatz, den Tandlmarkt und Hubmannstraße.

Das Kinderkarussell wird auf Höhe des Gasthofs Specht und der Polizei aufgebaut.

Die Innenstadt ist am Sonntag von 6 bis 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Um einen reibungslosen Ablauf des Barthlmarktes zu gewährleisten, bittet das Marktamt alle Anlieger, ihre Fahrzeuge bis spätestens 6 Uhr vom Stadtplatz, dem Tandlmarkt und der Hubmannstraße zu entfernen.

Parkplätze gibt es beim Alten Friedhof, in der Tiefgarage, beim Grünen Parkplatz in der Martinstraße, am ehemaligen Verkehrsübungsplatz in der Schulstraße, in der Sudetenstraße, am Freibad in der Franz-Beck-Straße, an der Sparkasse in der Donauwörther Straße, am Landratsamt in der Münchener Straße und auf dem Volksfestplatz in der Schrobenhausener Straße. (AN)

