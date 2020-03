Baseballschläger-Prozess: Weitere Gewalt „sehr wahrscheinlich“

Plus Ein 27-Jähriger geht in Wiesenbach mit einem Baseballschläger auf Mutter und seine Oma los. Warum er nun in einer psychiatrischen Einrichtung landet.

Am Ende wurde der 27-Jährige freigesprochen. Der Mann hatte im vergangenen April seine Mutter und seine Großmutter in Wiesenbach (Markt Pöttmes) mit einem Baseballschläger schwer verletzt.

Jetzt stand er wegen zweifachen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Augsburger Landgericht. Die Richter befanden, dass der Mann zum Tatzeitpunkt „nicht ausschließbar“ schuldunfähig gewesen sei. Er muss auf unabsehbare Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Die Schuldfähigkeit war von enormer Bedeutung für die juristische Behandlung des Angeklagten. Gutachter Dr. Richard Gruber hatte die Persönlichkeit des 27-Jährigen beleuchtet. Der Arzt für Neurologie und Psychologie hatte den 27-Jährigen zweimal untersucht und während des Prozesses beobachtet. Sein Resümee: „Die Kriterien einer psychischen Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis“ beim Angeklagten seien vorhanden, „damit einhergehend eine erhebliche Minderung der Steuerungs- und der Einsichtsfähigkeit.“ Gutachter Gruber hielt weitere Gewalttaten in Streitsituationen durch den 27-Jährigen in seinem derzeitigen Zustand für „sehr wahrscheinlich.“

Angeklagter glaubt, ägyptischer Gott zu sein

Er regte die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Die Störung sei in der Jugend des Angeklagten offenbar noch nicht zu erkennen oder vorhanden gewesen. Deute man die Aussagen der Zeugen im Prozess richtig, so habe sich die Schizophrenie in den beiden Jahren vor der Tat entwickelt. Zum Krankheitsbild gehöre auch der zunehmende soziale Rückzug des Mannes ebenso wie seine Vorstellung, der ägyptische Gott Re zu sein.

Baseballschläger-Prozess: Keine Anzeichen für Drogenkonsum

Vor Gruber hatte Gutachterin Dr. Gisela Skopp berichtet, beim Angeklagten seien keinerlei Anzeichen für Drogenmissbrauch oder Ähnliches nachweisbar gewesen. Die seelische Erkrankung des Hilfsarbeiters, verbunden mit der Schuldunfähigkeit, zogen sich am Montag durch die Plädoyers und den Richterspruch. Nach Worten von Staatsanwältin Martina Neuhierl decke sich das Geständnis des Mannes gegenüber der Polizei mit den Ergebnissen der Beweisaufnahme.

Die Gutachten kamen alle zu dem Schluss, dass die Steuerungsfähigkeit am Tattag nicht nur eingeschränkt, sondern sogar aufgehoben gewesen sein könne. Folglich habe der Angeklagte nicht schuldhaft gehandelt, die Staatsanwältin forderte keine Strafe sondern eine Maßregel. Weil auch ein „fehlender sozialer Empfangsraum“ beim Angeklagten bestehe, bilde er eine Gefahr für weitere Taten. Neuhierl beantragte Freispruch und die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus.

Baseballschläger-Attacke: Verteidiger plädiert auf Schuldunfähigkeit

Auch die Verteidiger Sebastian Anselstetter und Florian Engert betonten, dass bei ihrem Mandanten laut Gutachter „keine erhebliche Minderung“ mehr, sondern sogar eine „nicht auszuschließende Aufhebung der Steuerungsfähigkeit“ vorgelegen habe, also eine Schuldunfähigkeit. Auch sie plädierten auf Unterbringung in einer Anstalt.

In seinem letzten Wort lobte der Angeklagte die Gerichtsverhandlung, die „ganz gut gelaufen“ sei. Jetzt müsse er erst einmal alles sacken lassen. Die Vorsitzende Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser erklärte ihm: „Sie leiden unter paranoider Schizophrenie. Sie könnten in einer erneuten Streitsituation wieder zum Werkzeug greifen und Gewalt anwenden. Die Richterin wünschte ihm viel Kraft für die anstehende Therapie. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, weil sowohl der Angeklagte mit seinen Verteidigern als auch die Staatsanwältin Rechtsmittelverzicht erklärten.

Geisteszustand des Angeklagten fiel der Polizei zunächst nicht auf

Zunächst war die Reihe der Zeugen an einem 54-jährigen Kriminalpolizisten gewesen, der den Angeklagten gemeinsam mit einem Kollegen gut vier Stunden nach der Tat als Erster vernommen hatte. „Es war die eigenartigste Vernehmung, die ich je gemacht habe“, so der Beamte. Anfangs habe der Angeklagte völlig kooperativ und ordentlich reagiert. Er wisse, was er getan habe, dass das schlimm sei und er das nicht hätte tun sollen. Erst nach einiger Zeit habe man gemerkt, „er läuft nicht ganz rund“, so der Beamte zum Geisteszustand des Angeklagten. Wie schon den ersten Polizisten am Tatort habe er auch bei dieser Vernehmung berichtet, er sei der Sonnengott Re. Ja, Re, der Gute, nicht Ra, der Böse. Er habe berichtet von Aufträgen, die er bekommen habe. Zunächst sei der Angeklagte ohne jedes Bedauern davon ausgegangen, dass Mutter und Oma tot seien.

Auch der 56-jährige Kollege des Kripo-Beamten erinnerte sich vor allem an wirre Aussagen des 27-Jährigen. Er wollte es nicht, aber er musste es tun – so habe er seine Motivation für die Tat erklärt. Er habe in der Streitsituation nicht anders gekonnt, er habe seine aggressive Kraft nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Erst im Laufe der Zeit sei ihm klar geworden, dass der Angeklagte von Wahnvorstellungen geleitet worden sei, so der Beamte im Zeugenstand.

27-Jähriger lebte vor Attacke in Wiesenbach sozial isoliert

Der 43-jährige Sachbearbeiter der Kriminalpolizei berichtete unter anderem über die Auswertung des Internet-Routers, des Computers und des Handys des Angeklagten. Es habe sich gezeigt, dass der 27-Jährige nahezu sozial isoliert gelebt habe. Es habe keine Anrufe, keine Kontakte in den sozialen Medien gegeben.

Breiten Raum nahm die Klärung der persönlichen Verhältnisse des Angeklagten ein, der dazu ausgiebig Angaben machte. Über die Schulzeit habe ihn sein Weg zu einem Unternehmen im Landkreis Augsburg geführt, wo er zunächst ein Praktikum gemacht hatte und bis zu der Tat als Hilfsarbeiter gearbeitet hatte. Ohne Beschönigung berichtete der 27-Jährige über die Schwierigkeiten in der Familie mit seiner Mutter und dem Vater, die dazu geführt hatten, dass er zeitweise bei seiner Großmutter gewohnt habe. Seine Freizeit habe er mit Radfahren verbracht, sich manchmal mit einem Kumpel getroffen und viel Zeit für die Informationsbeschaffung im Internet.

