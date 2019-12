16:34 Uhr

Bau der zwei Tetrafunk-Masten beginnt

Bis April sollen die Masten bei Gamling und Kagering stehen. Wann nach den Bauarbeiten und der Winterruhe von dort aus Funkwellen in die Region ausgehen.

Schon seit längerem sind im Wald nördlich von Gamling (Gemeinde Rehling) Bautätigkeiten zu beobachten. Zuvor waren einige Bäume gerodet worden. Vor Monaten wurden hierhin unterirdisch Stromleitungen verlegt. Hier soll einer der beiden Behörden-Funkmasten entstehen, die auf Rehlinger Flur in Kürze errichtet werden.

Wie vielfach berichtet, war ursprünglich ein einziger Mast auf der Hangkante des Lechrainhügels beim „Gockel“ westlich von Rehling für den Behördenfunk geplant gewesen. Nachdem sich vor zwei Jahren eine Bürgerinitiative gegen diesen Standort gebildet hatte, kam man von diesem Standort wieder ab.

Rehling: Die lange Diskussion um den Standort der Masten

Auch Politiker aus dem Bayerischen Landtag schalteten sich ein, sie machten sich bei persönlichen Gesprächen mit Beteiligten und Ortsterminen ein Bild von der Situation. Nach langen Überlegungen und der Suche nach alternativen Standorten fand sich eine andere Lösung. Bei ihr wurden allerdings zwei solcher Funkmasten notwendig, um die optimale und lückenlose Alarmierung durch den Behördenfunk (BOS) zu gewährleisten.

Einer dieser Masten entsteht nun im Waldstück nördlich der Ortsverbindungsstraße Gamling-Unterach, der zweite Mast nordwestlich von Kagering in den Lechauen.

Wie im Gespräch mit dem zuständigen Bauleiter der Anlagen, Stefan Klein von der Autorisierten Stelle des Bayerischen Kriminalamtes, zu erfahren war, sollen die Fundamente an beiden Standorten noch heuer betoniert und das erste Masten-Unterteil aufgesetzt werden.

Die Masten werden als Gittermast – ähnlich den Strommasten, wie sie im Gamlingtal stehen – erstellt und sollen sich so besser in das Gesamtbild mit den bestehenden Masten einfügen. Die neuen Masten werden rund 45 Meter hoch.

Tetra-Funkmasten: Von Neujahr bis März ruhen die Bauarbeiten

Währen bei Gamling bereits diese Woche das Fundament betoniert wurde und nächste Woche das Masten-Unterteil aufgesetzt wird, haben die Fundament-Bauarbeiten im Lechfeld erst diese Woche begonnen. Doch ist man zuversichtlich, auch dieses Fundament noch vor dem Jahreswechsel fertigstellen zu können.

Anschließend ruhen die Bauarbeiten bis März. Danach werden die Masten aufgestellt und komplettiert, so dass bis April der Bau abgeschlossen ist. Im Mai ist der Aufbau der Antennen und Systemtechnik vorgesehen. Man hoffe, im Sommer ans Netz gehen zu können, so Stefan Klein.

Er war bereits auf dem Sprung nach Niederbayern: Dort war am selben Tag in einem Gemeinderat ebenfalls eine Präsentation zu einem weiteren geplanten Tetra-Funk-Standort vorgesehen. Wie Klein ausführte, gibt es noch viel Arbeit zur Optimierung des Behördenfunks. Allein in Bayern stehen in den kommenden zwei Jahren rund 160 Maßnahmen an, davon 50 bis 100 Neubauten solcher Funkmasten, der Rest seien Umrüstungen und Modernisierungen. Nach seinen Worten ist die Umsetzung oft sehr schwierig, da die Fach- und Baufirmen für viele Monate ausgelastet seien. Dadurch komme es oft zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten. (at)