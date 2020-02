vor 52 Min.

Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Aichach beginnt

Der Anfang ist gemacht für den Neubau des Verwaltungsgebäudes am Aichacher Tandlmarkt. Dort haben diese Woche die Erdarbeiten begonnen.

Mit Spundwänden wird das Baufeld abgesichert

Als Erstes wurde am Mittwoch mit den Vorarbeiten zum leichteren Einschlagen der Spundwände am Baufeld begonnen. Dieser Verbau bleibt stehen, bis das Erdgeschoss fertig ist. Ein riesiger Erdbohrer lockerte das Erdreich, bevor die Spundwände in den Boden geschlagen wurden.

Bauprogramm Aichach: Das sind die dicksten Brocken 1 / 7 Zurück Vorwärts Kanalbau: Gesamt 1,4 Millionen Euro; Optimierung der Kläranlage Aichach 400.000 Euro; Erweiterung Regenrückhaltebecken Gallenbach 30.000 Euro; Kanalerneuerung Blumenthaler Straße, zweiter Bauabschnitt 150.000 Euro; Kanalerneuerung Untermauerbach 600.000 Euro.

Wasserversorgung: Gesamt 2 Millionen Euro; Leitungserneuerung Steidlestraße 130.000 Euro; Wohnpark an der Sudetenstraße 60.000 Euro; Wasserwerk Untergriesbach, Optimierung der Anlagen 550.000 Euro; Sanierung Brunnen 6, energetische Verbesserung 225.000 Euro; Leitungserneuerung Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach 400.000 Euro; Leitungserneuerung Blumenthaler Straße in Klingen 500.000 Euro; Rückbau Tiefbrunnen Obermauerbach 80.000 Euro.

Straßen- und Brückenbau: Gesamt 2,1 Millionen Euro; Umgestaltung Obere Vorstadt 500.000 Euro (Restabwicklung); Neuausbau Gartenbau 480.000 Euro; Neuausbau Steidlestraße 300.000 Euro; Gehwegausbau Blumenthaler Straße 300.000 Euro; Deckensanierung Bachstraße 80.000 Euro; Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Tränkmühle – Sulzbach 120.000 Euro; Straßenbeleuchtung, Maßnahmen zur Energieeinsparung 60.000 Euro.

Grünanlagen und Gewässer: Gesamt 1,8 Millionen Euro; Grünzug entlang der Paar vom Stadtgarten zum Düker 250.000 Euro; Räumlicher Rechen Griesbacherl 100.000 Euro; Hochwasserschutz Aichach 350.000 Euro; Hochwasserschutz Kulturgraben in Griesbeckerzell 400.000 Euro; Burgplatz Oberwittelsbach 365.000 Euro; Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 105.000 Euro.

Hochbau: 2,9 Millionen Euro; BUS-System (Datenübertragungssystem) für Grundschule Aichach-Nord 170.000 Euro; Grundschule Ecknach, Planung für energetische Sanierung 50.000 Euro; Erweiterung Verwaltungsgebäude I 300.000 Euro; Baumaßnahmen zur Bayerischen Landesausstellung 280.000 Euro; Wittelsbacher Museum, Brandschutz 160.000 Euro; Neubau Kindertagesstätte auf dem Neusa-Gelände, Planungskosten 100.000 Euro; Modulbau Ersatz-Kinderkrippe 1 Million Euro; Dritte Gruppe in der Kinderkrippe Sonnenschein am Oberbernbacher Weg 300.000 Euro; Fahrradparksystem am Bahnhof 65 000 Euro; Abbruch Neusiedl-Haus Flurstraße 3 60.000 Euro; Neubau Feuerwehrhaus Mauerbach 60.000 Euro; Umbau Feuerwehrhaus Walchshofen 165.000 Euro.

Friedhöfe: 1000 Euro für Neuen Friedhof, Aussegnungshalle.

Spielplätze: Gesamt 6000 Euro; Pavillon für den Spielplatz in Oberwittelsbach.

Wie Ender Aydin vom Bauamt erläuterte, wurde der Boden mit Bohrlöchern versehen, damit beim Einschlagen der Spundwände weniger Vibrationen entstehen. Bei den umliegenden Bauwerken, vor allem bei der Friedhofsmauer, ließ die Stadt zuvor ihren Zustand dokumentieren. Alles wurde fotografiert und schriftlich festgehalten, um später eine Beweissicherung für etwaige Schäden an der Hand zu haben.

Bald kommen noch einmal die Archäologen nach Aichach

Die Baustelle wurde eben planiert, damit die Arbeiter die Spundwände gerade ins Erdreich rammen können. Wenn der Verbau fertig ist, wird die Baugrube noch tiefer ausgehoben und die Archäologen werden weitere Untersuchungen durchführen. Bei den ersten Ausgrabungsarbeiten im oberen Bereich sind einige Funde zutage gekommen, die noch ausgewertet werden müssen.

