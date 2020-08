vor 4 Min.

Bauarbeiten: Staatsstraße bei Mühlhausen wird gesperrt

Die Einmündung der Staatsstraße 2381 in die 2035 in Mühlhausen wird ab Donnerstag saniert.

Zeitgleich zur Anbindung des neuen Baugebiets "Am Weberanger" wird die Kreuzungseinmündung der Staatsstraße im Affinger Ortsteil Mühlhausen ab Donnerstag saniert.

Zwischen Donnerstag, 20. August, und Montag, 24. August, wird laut einer Mitteilung der Straßenbauverwaltung im Affinger Ortsteil Mühlhausen die Staatsstraße 2381 (Mühlhausen– Thierhaupten) im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2035 ( Augsburg–Neuburg) erneuert. Der Streckenabschnitt zwischen den Ortsteilen Mühlhausen und Anwalting ist vom 20. August bis einschließlich Dienstag, 25. August, ohnehin für die Herstellung der neuen Anbindung an das Baugebiet „Am Weberanger“ gesperrt (wir berichteten).

Umleitung führt über Gebenhofen und Affing

Derzeit laufen Arbeiten zur Straßenerschließung des neuen Baugebietes „Am Weberanger“ in Mühlhausen. Für die erforderlichen Abbiegestreifen muss die Straße verbreitert werden. Dazu wird die 2381 zwischen Mühlhausen und Anwalting in beiden Richtungen fünf Tage lang gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße AIC 26 über Anwalting und Gebenhofen sowie im weiteren Verlauf über die Staatsstraße 2035 über Affing, Aulzhausen und Bergen bis nach Mühlhausen.

Das Zeitfenster dieser Straßensperrung soll nun laut Mitteilung noch für weitere Straßenbauarbeiten genutzt werden. Die Asphaltdecke im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2381 in die Staatsstraße 2035 wird erneuert. In diesem Zeitraum wird die Straße Am Anger nicht von der 2381 aus befahrbar sein. Das Wohngebiet ist dann nur über den Anwaltinger Weg erreichbar. Die Staatsstraße 2035 bleibt in beiden Richtungen befahrbar. (AZ)

