Bauarbeiten an Mittelschule Aindling: So viel muss Rehling mitzahlen

Plus Die Bauarbeiten an der Aindlinger Mittelschule betreffen nicht nur die Rehlinger Kinder, die dorthin gehen. Sondern auch die Gemeinde, die kräftig mitzahlt.

Von Josef Abt

Wie geht es bei den Bauarbeiten an der Mittelschule in Aindling voran? Darüber informierte Rehlings Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dessen Mitglieder.

Er zeigte eine ausführliche Bildpräsentation und nannte aktuelle Zahlen. Der Rohbau in Holzbauständerweise ist seit Kurzem fertiggestellt. Nun soll zügig der Innenausbau umgesetzt werden. Sobald Kinder in den Neubau umgezogen sind, folgt die Sanierung des Altbaus. Dem Schulverband gehören neben dem Markt Aindling die Nachbargemeinden Affing, Todtenweis und Rehling an. Entsprechend der Belegungszahlen mit Kindern aus diesen Gemeinden ergeben sich die anteiligen Kosten für die Baumaßnahme. Aus Rehling besuchen derzeit 49 Kinder die Aindlinger Mittelschule. Bei der Kostenkalkulation würden die Zahlen aber jedes Jahr neu berechnet, wie Aidelsburger erläuterte. So könnten die Umlagenzahlen jährlich schwanken.

Rehling trägt ein Fünftel der Baukosten an Aindlinger Mittelschule

Die Kosten für den Bau stiegen seit dem Beginn der Bauarbeiten. Immense Mehrungen verursachte der Beschluss einer Unterkellerung. Derzeit liegen die Gesamtkosten bei rund 14 Millionen Euro. Dabei nicht berücksichtigt sei die ebenfalls noch anstehende Modernisierung der Schul-Schwimmhalle, wie Aidelsburger betonte. Die beteiligten Gemeinden hoffen weiterhin auf die staatliche Förderung, in Aindling rechnet man mit einem Zuschuss von 45 Prozent.

Die Gemeinde Rehling wird mit rund 20 Prozent an den Kosten beteiligt sein, was nach derzeitigem Schülerstand eine Mitfinanzierung von rund 1,3 Millionen Euro bedeutet. Durch eine vor Jahren getroffene Regelung können die am Schulverband beteiligten Gemeinden ihren finanziellen Beitrag aber über einen Zeitraum von 20 Jahren finanzieren, was die Lage ein wenig entspannt. Als Fertigstellungstermin der Bauarbeiten ist Ende 2023 angepeilt.

Straßenunterhalt in Rehling: Gemeinderat will Grundsatzbeschluss

Unterhalt von Straßen Was die Planung des Unterhalts von Gemeindestraßen angeht, hatte der Bürgermeister zwei Optionen im Blick. Diese legte er dem Gemeinderat vor. Zum einen die Zufahrt vom Baumweg zum Aussiedlerhof Haider, wo im Winter sogar mal ein Müllfahrzeug stecken blieb und auch die Räumfahrzeuge im Winter manchmal Probleme haben. Zum anderen einen Stichweg an der Lechleite im Ortsteil Unterach zu einem westlich liegenden ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen.

Das Thema wurde in den nicht öffentlichen Sitzungsteil verlegt. Doch wurde hier kein Beschluss mehr gefasst. Die einhellige Meinung war, dass zu solchen Maßnahmen ein Grundsatzbeschluss zu treffen sei - mit der Festlegung, wie die Gemeinde künftig mit solchen Straßenbauabschnitten umgehen soll. Bekanntlich wurde die Straßenausbaubeitragsatzung von staatlicher Seite dahingehend geändert, dass die Gemeinden die dafür anfallenden Kosten künftig zu 100 Prozent selbst tragen müssen.

