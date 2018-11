19:00 Uhr

Bauarbeiten an der B300 bei Aichach

Der Ausbau der B 300 ist bis auf kleine Arbeiten angeschlossen. Dennoch müssen am Wochenende noch Asphaltierungsarbeiten vorgenommen werden.

Einschränkungen des Verkehrs wegen Asphaltierung an diesem Wochenende. Ampelschaltung im Gegenverkehr.

An den vier Brücken und der Lärmschutzwand an der B300 bei Aichach werden derzeit die abschließenden Arbeiten vorgenommen. Am Wochenende, sollen die Asphaltierungsarbeiten stattfinden. Hierzu wird auf der B300 ab dem heutigen Samstag eine Ampelschaltung im Gegenverkehr eingerichtet, um auf der östlichen Fahrbahnseite den noch fehlenden Belag aufbringen zu können.

In der nächsten Woche soll dann die für die provisorische Verkehrsführung zurück gebaute Verkehrsinsel wieder hergestellt werden. Hierfür muss an der Anschlussstelle Aichach-Süd der Abfahrtsast von Dasing kommend gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Aichach-West und Aichach-Ost.

Nach Abschluss der Asphaltarbeiten müssen noch Markierungen aufgebracht und die Schutzplanken aufgestellt werden. Mit einer Gesamtfertigstellung ist nach aktuellem Stand laut Staatlichem Bauamt bis zum Freitag, 7. Dezember, zu rechnen. Wetterbedingte Verschiebungen sind insbesondere erforderlich, falls das Wetter einen Asphalteinbau am Wochenende nicht ermöglicht. In diesem Fall verschieben sich die Asphaltierungsarbeiten auf das darauffolgende Wochenende mit entsprechend späterer Gesamtfertigstellung. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Geduld und Verständnis für die auftretenden Behinderungen. (AN)

