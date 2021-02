vor 1 Min.

Bauarbeiten für neuen Edeka-Markt in Adelzhausen können bald starten

In Motzenhofen (Hollenbach) wurde erst im vergangenen Sommer ein Edeka eröffnet. In Adelzhausen hoffen die Verantwortlichen, dass der neue Markt bis Weihnachten fertig ist.

Plus Der Plan für den Edeka-Markt in Adelzhausen steht. Schon in wenigen Monaten sollen die Bauarbeiten beginnen. Auch ein Eröffnungstermin ist schon avisiert.

Von Gerlinde Drexler

Schon in rund drei Monaten könnten die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt im Mühlweg in Adelzhausen beginnen. In der Sitzung am Mittwoch stimmte der Gemeinderat dem Bebauungsplan zu. Diskussionen gab es um die Gestaltung der Front. Ob es mit der für die Weihnachtszeit geplanten Eröffnung klappt, hängt aber von einem bestimmten Faktor ab.

Bis zum neuen Edeka für Adelzhausen war es ein weiter Weg

Es war ein steiniger Weg, den die Gemeinde gehen musste, bis nun tatsächlich der Bauantrag für den Supermarkt auf dem Tisch lag. Zuerst machte ihr die Regierung von Schwaben einen Strich durch die Rechnung, weil das Areal, auf dem der Supermarkt entstehen soll, nicht an den Ort angebunden sei. Der daraufhin ausgearbeitete Bebauungsplan „Adelzhausen-Ost“ sieht neben dem Supermarkt auf der anderen Seite der Staatsstraße auch ein größeres Wohngebiet mit 20 Parzellen vor und schafft damit den Anschluss an den Ort. Am Mittwoch beschloss der Gemeinderat die Satzung des Bebauungsplanes, der damit rechtswirksam ist.

Knifflig w ird der Anschluss des Edeka-Marktes an die Staatsstraße

Kopfzerbrechen bereiteten Planer Christoph Roider vom Büro Opla und dem Gemeinderat, wie der Anschluss des Supermarktes an die Staatsstraße gestaltet werden soll. Die ursprüngliche Lösung des Planers sah vor, das abschüssige Gelände um rund zwei Meter aufzufüllen, um eine trompetenförmig aufgeweitete Einfahrt zu bekommen. Eine Variante, bei der selbst Roider Bedenken hinsichtlich Umsetzung, Nutzen und Größenordnung hatte. Die mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmte Lösung sieht nur vor, dass die Fläche nur um etwa 1,20 Meter aufgefüllt werden muss.

Die Verkaufsfläche des Edeka-Marktes wird voraussichtlich rund 1200 Quadratmeter groß sein. Etwa 20 Teil- und Vollzeitkräfte werden dort beschäftigt sein. Das Erdgeschoss bekommt eine weiße Putzfassade. Die anthrazitfarbene Aluminiumverkleidung gefiel den Männern im Gemeinderat. Alexandra Mahl und Kristina Pribil hätten eine Holzverkleidung bevorzugt, weil die sich besser einfügen würde.

Der Bauherr, Puschak Immobilien, geht davon aus, dass er in etwa drei Monaten mit dem Bau beginnen kann. Die Eröffnung ist zum Weihnachtsgeschäft geplant. Vorher muss allerdings noch die Zufahrt von der Staatsstraße in den Mühlweg angepasst werden. Dafür sind eine Reihe von Vorarbeiten notwendig: Der Kanal muss unter der Straße verlegt werden und Pläne für eine Umleitungsstrecke von der Autobahn ausgearbeitet werden.

Bürgermeister ist skeptisch, was den Edeka-Eröffnungstermin anbelangt

„Es ist viel Vorlauf nötig“, sagte Bürgermeister Lorenz Braun im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Staatliche Bauamt habe ihm jedoch zugesichert, die Baumaßnahme vorrangig voranzutreiben. Braun geht trotzdem eher davon aus, dass der Supermarkt erst Mitte nächsten Jahres fertig werden wird.

