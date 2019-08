Bauarbeiten in Aichachs Oberer Vorstadt: Jetzt ist das „Nadelöhr“ dran

Plus Zur Umgestaltung der Oberen Vorstadt in Aichach wird derzeit an der Kreuzung Augsburger und Münchener Straße gearbeitet. Warum bald noch eine Baustelle ansteht.

Es geht voran auf Aichachs größter Baustelle. Auch in den Sommerferien sind die Arbeiter hier am Werk. Inzwischen ist der Bauabschnitt 3 – der Ausbau der Werlbergerstraße mit dem Gehweg stadteinwärts – so gut wie fertig. Die Asphalttragschicht ist eingebaut, die Seitenflächen wie Gehwege und Parkplätze sind weitgehend fertig gepflastert. Wie Projektleiter Michael Thalhofer vom Bauamt der Stadt Aichach auf Anfrage mitteilt, müssen nur noch vereinzelte Steine im Gehwegbereich eingepasst werden. Die Absperrungen wurden zum Teil bereits zurückgebaut, so dass zumindest die Anwohner schon wieder leichter durchkommen.

Derzeit laufen die Arbeiten im Bauabschnitt 5

Derzeit laufen die Arbeiten im Bauabschnitt 5 an der Gabelung bei der Bäckerei Gulden. Er beginnt in der Werlbergerstraße auf Höhe der Eisdiele San Marco und endet an der Münchener Straße an der Abzweigung Oskar-von-Miller-Straße und in der Augsburger Straße unmittelbar nach der Abzweigung in den St.-Helena-Weg. Thalhofer bezeichnet diesen Bauabschnitt als „Nadelöhr“.

An diesem Donnerstag wird die Bitumentragschicht aufgetragen. Danach müssen die Randbereiche inklusive Pflaster hergestellt werden. Bis Mitte/Ende September soll dieser Bauabschnitt abgeschlossen sein. Er war um rund sechs Wochen vorgezogen worden, weil die Arbeiter auf der Baustelle bislang schon gut vorankamen. Im Lauf der Arbeiten wurden einige Bauabschnitte immer wieder im Zuschnitt angepasst oder die Reihenfolge geändert. Das brachte den Vorteil, dass an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet werden konnte und ein zeitlicher Puffer erhalten blieb. Er sorgte dafür, dass die archäologischen Funde in der Münchener Straße und im Kreuzungsbereich von Werlberger-, Sudeten- und Martinstraße (wir berichteten) die Arbeiten zeitlich nicht zu weit zurückwarfen.

Bauabschnitte 3 und 5 werden gemeinsam asphaltiert

Wenn der fünfte Bauabschnitt so weit ist, soll hier und im dritten Bauabschnitt (Werlbergerstraße) gemeinsam die Deckschicht aufgetragen werden. Das sei wichtig, damit der Asphalt am Ende möglichst wenig Nähte habe, erklärt Thalhofer. Danach würden die Markierungen aufgebracht und die Seitenflächen fertiggestellt.

Anschließend – voraussichtlich ab Ende September – soll es mit den Bauabschnitten 6 und 7 weitergehen. Bauabschnitt 6 reicht an der Augsburger Straße von der Einmündung des St.-Helena-Wegs vorbei an der Metzgerei Miller bis zur Post. Der Bauabschnitt 7 erstreckt sich direkt danach von der Post bis zum nördlichen der beiden Kreisverkehre am Milchwerk. Derzeit finden Thalhofer zufolge Anliegerbefragungen statt. „Wir werden die beiden Bauabschnitte wohl zu einem Abschnitt zusammenfassen“, so der Projektleiter. Die Post bleibe während der ganzen Zeit erreichbar – wenn auch nicht immer über eine asphaltierte Straße, sondern zeitweise eben durch die Baustelle. Idealerweise, so Thalhofer, sollen die Arbeiten an den Bauabschnitten 6 und 7 beginnen, wenn die Metzgerei Miller von Norden her wieder anfahrbar ist.

Im September werden Sitzbänke und Radlständer aufgestellt

Im September sollen außerdem nach und nach in allen Bauabschnitten in der Oberen Vorstadt Fahrradständer und Sitzbänke aufgestellt werden. Die Baumpflanzungen wurden vor Kurzem ausgeschrieben. Im September soll nach derzeitigem Stand der Bauausschuss den Auftrag vergeben. Noch im November soll gepflanzt werden. Thalhofer unterstreicht: „Wir wollen tatsächlich bis Ende des Jahres fertig sein.“

Der Projektleiter hat für die Baufirma, das Ingenieur- und das Architekturbüro sowie die Bauleitung und den Vorarbeiter vor Ort nur Lob übrig. Ebenso wie für die Aichacher Bürger, die inzwischen sehr verständnisvoll reagierten. „Es macht viel Arbeit, aber es macht auch richtig Spaß“, sagt Thalhofer.

Nächste Woche gibt es nahe Aichach eine weitere Straßenbaustelle

Das Verständnis der Autofahrer in und um Aichach wird ab nächster Woche erneut gefordert sein. Denn dann wird die Sanierung der Augsburger Straße außerhalb der Stadt fortgesetzt. Der genaue Tag dafür steht Thalhofer zufolge noch nicht fest. Schon im Herbst 2018 waren auf der Augsburger Straße zwischen der Wertstoffsammelstelle und der Ecknachbrücke in Aichach Schäden beseitigt und die Straße neu asphaltiert worden. Nun steht der zweite Bauabschnitt zwischen der Wertstoffsammelstelle und der Einmündung in die Industriestraße (nahe Obi) an. Im Mai hatte der Aichacher Stadtrat den Auftrag dafür in Höhe von 276000 Euro an die Firma Holl aus Burgheim vergeben.

Die Arbeiten dauern laut Thalhofer zwei Wochen. Die Kreuzungen an der Peter-und-Paul-Straße sowie an der Industriestraße werden dabei ausgespart. Ihr Zustand sei besser als der auf den freien Strecken. Außerdem würden für die beiden Kreuzungen Verkehrsgutachten erstellt, ob und inwieweit sie umgebaut werden sollen – zum Beispiel, damit Linksabbieger von der Industrie- auf die Augsburger Straße sich künftig nicht mehr so lange stauen.