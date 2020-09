06:04 Uhr

Bauarbeiten in Mühlhausen: Nun geht es an den Brückenbau über die Ach

Plus Die Arbeiten an der Staatsstraße in Mühlhausen schreiten voran. Nun geht es an den Brückenbau. Warum die Arbeit aber wohl kurzzeitig unterbrochen werden muss.

Von Josef Abt

An der Staatsstraße 2035 bei Mühlhausen wird derzeit eine Brücke über die Friedberger Ach gebaut, um das neue Baugebiet zu erschließen. Die Arbeiten sind in vollem Gang. Die Staatsstraße ist im Bereich der neuen Brücke zur Achquerung bereits angepasst worden und hat eine Abbiegespur erhalten. Nun geht es zügig an den Brückenbau.

Die Arbeiten an der Brücke über die Friedberger Ach bei Mühlhausen gehen voran. Das Bild zeigt das rund 20 Meter lange Stahlrohr, zu dem kleinere Durchlassrohre das Achwasser leiten. Über dieses große Rohr werden später vor Ort betonierte Fertigteile auf die beidseitigen, noch zu erstellenden Fundamente, gelegt. Bild: Josef Abt

Dafür wurde zuerst eine Behelfsbrücke gebaut, um Baufahrzeugen die Zufahrt zu ermöglichen. Dazu wurden mehrere kleinere Stahlrohre in das Bachbett eingebaut. Auf ihnen wurden jetzt Bohlen verlegt, damit die Ach überquert werden kann.

Riesige Schalung für Teile der Brücke über Friedberger Ach wird vorbereitet

Etwas nördlich von der Behelfsbrücke soll die neue Brücke von der Staatsstraße zum und vom Baugebiet entstehen. Hierfür wurde ein über 20 Meter langes Stahlrohr als Wasserdurchlass für die Friedberger Ach in das Flussbett eingebaut. Unweit davon wird derzeit die riesige Schalung der künftigen Brückenteile vorbereitet. Mit ihr werden die Einzelteile der Brücke betoniert und per Kran auf die dann bereits eingebauten Fundamente gelegt.

Die Brücke wird eine Fläche von rund sieben Metern Breite und in Flussrichtung 20 Metern Länge überspannen. Mit der Vorbereitung der Betonteile außerhalb des Flusses lassen sich aufwendige Schalungsarbeiten im Bereich des Grundwassers beziehungsweise im fließenden Gewässer vermeiden.

Nächste Woche fahren an der Staatsstraße bei Mühlhausen große Bohrgeräte auf

Wie Polier Albert Zieglmeier auf Anfrage sagte, müssen die Arbeiten wohl kurzzeitig unterbrochen werden. Grund sei ein Lieferengpass für die Armierungseisen für die Beton-Brückenteile. Anfang nächster Woche würden große Bohrgeräte auffahren und die Vorarbeiten für die Pfähle zum Fundament erledigen.

Die Bauleitung sei erleichtert, dass der Dauerregen nicht die erwarteten Wassermassen brachte und die provisorischen Durchlässe die Menge problemlos aufnahmen, so Zieglmeier. Während an der neuen Brücke fleißig gearbeitet wird, tragen die Baumaschinen im Baugebiet Humus für die Kanal- und Straßenarbeiten ab.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen