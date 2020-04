13:00 Uhr

Bauarbeiter stürzt ab und muss mit Drehleiter gerettet werden

Vermutlich aufgrund von Unterzucker stürzt ein 60-Jähriger auf einer Baustelle in Rehling von einer Leiter. Die Feuerwehr rettet den Bauarbeiter.

Plötzlich ist am Mittwoch gegen 9 Uhr ein Bauarbeiter in Rehling von einer Leiter gestürzt. Dem 60-Jährigen wurde vermutlich aufgrund von Unterzucker schwindelig und er konnte sich nicht mehr halten, wie die Polizei vermutet. Anderthalb Meter fiel der Mann ins erste Obergeschoss auf der Baustelle in der Rehlinger Bauernstraße.

Nach Sturz von Leiter: Bauarbeiter kommt ins Klinikum

Von alleine konnte der 60-Jährige die Baustelle nicht verlassen, weshalb die Feuerwehr Rehling den Mann mithilfe eines Drehleiter rettete. Der Rettungsweg über das Treppenhaus war versperrt. Zusätzlich mussten die weiteren Bauarbeiter einen Transportweg durch den großen Baustellenbereich freimachen, nach 30 Minuten wurde der 60-Jährige dem Rettungsdienst übergeben.

Laut Polizei kam er mit leichten Verletzungen ins Augsburger Klinikum. Auch waren die Freiwillige Feuerwehr Langweid sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die Bauernstraße war für etwa 45 Minuten gesperrt. (sry-)

