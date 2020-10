07:20 Uhr

Bauausschuss sagt Nein zu Wohnanlage in Oberbernbach

Plus Ein Bauwerber will in dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach fünf bis zu sechs Stockwerke hohe Gebäude bauen. Das Grundstück an der Bahnlinie hat aber einen Haken.

Von Claudia Bammer

Fünf Gebäude würde ein Bauwerber gerne im Aichacher Stadtteil Oberbernbach an der Aichacher Straße bauen. Eine Bauvoranfrage dafür lag nun im Bauausschuss des Stadtrats vor. Das rund 4900 Quadratmeter große Grundstück liegt an der Aichacher Straße südlich der Bahnlinie beim Bahnübergang.

Zwei Gebäude im südlichen Bereich des Grundstücks hätten laut Entwurf drei Vollgeschosse, die beiden mittleren Häuser vier und das fünfte, das nördlichste Haus, sechs Vollgeschosse. Dort wären im Erdgeschoss Gewerbeflächen vorgesehen.

Bauausschuss Aichach lehnt Bauvoranfrage in Oberbernbach ab

Laut Ulrich Egger vom Bauamt handelt es sich bei dem Grundstück um einen Außenbereich im Innenbereich. Unabhängig davon sei ein Bauleitverfahren notwendig. Der Bauvoranfrage wurde deshalb einstimmig das Einvernehmen verweigert.

